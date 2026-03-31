في وديّة مثيرة.. ليبيا تهدر فوزاً ثميناً أمام ليبيريا

فرض التعادل الإيجابي (2-2) نفسه على مواجهة منتخب ليبيا ونظيره منتخب ليبيريا في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم ضمن مباريات التوقف الدولي، في لقاء شهد تقلبات كبيرة بين شوطي المباراة، لينتهي معها المسلسل الذي حاول مسؤولو اتحاد الكرة تسويقه للجمهور الرياضي وبنتائج غير مرضية ستعكس على التصنيف بصورة سلبية لا العكس.

بداية قوية لفرسان المتوسط

دخل المنتخب الليبي المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، حيث تمكن من افتتاح التسجيل عبر لاعب الوسط المعتصم المصراتي، الذي سجل هدف التقدم برأسية متقنة بعد تمريرة عرضية مميزة من مهند إيتو، واضعًا المنتخب الليبي في المقدمة.

ولم يكتفِ المنتخب الليبي بذلك، بل واصل ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عن طريق المهاجم عزو المريمي، الذي استغل متابعة كرة سددها إسماعيل التاجوري نحو المرمى، ليضعها في الشباك ويعزز تقدم ليبيا قبل نهاية الشوط الأول.

تحول في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، تغيرت ملامح المباراة بعد أن تعرض أحد مدافعي المنتخب الليبي للطرد بالبطاقة الحمراء، ليكمل “فرسان المتوسط” المباراة بعشرة لاعبين.

هذا النقص العددي منح منتخب ليبيريا أفضلية واضحة في الاستحواذ والضغط الهجومي.

واستغل المنتخب الليبيري هذا الوضع ليقلص الفارق أولًا، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، مستفيدًا من المساحات التي ظهرت في الدفاع الليبي نتيجة النقص العددي.

مباراة مليئة بالدروس

ورغم فقدان الفوز بعد التقدم بهدفين، إلا أن المباراة قدمت عدة مؤشرات إيجابية للمنتخب الليبي، خاصة على مستوى الأداء الهجومي خلال الشوط الأول، إلى جانب الانسجام الذي ظهر بين بعض اللاعبين في الخط الأمامي.

في المقابل، كشفت المواجهة عن بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة، أبرزها التعامل مع الضغط في الحالات الصعبة، والحفاظ على التوازن الدفاعي عند اللعب بنقص عددي.

ويختتم المنتخب الليبي بهذه المباراة برنامجه خلال فترة التوقف الدولي، بعدما تعادل مخيب في مباراته الأولى أمام منتخب النيجر دون أهداف، قبل أن يتعادل مجددًا في سيناريو آخر مخيب أمام ليبيريا بنتيجة (2-2)، في مواجهتين شكلتا محطة تقييم مهمة للجهاز الفني قبل الاستحقاقات القادمة.