المرأة الليبية.. شريك أساسي في بناء الوطن

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، بالتهنئة إلى جميع نساء ليبيا، تقديرًا لدورهن الفاعل في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

جاء في برقية التهنئة، “تحيي الوزارة جهود جميع المسؤولين في ليبيا الذين يساندون قضايا المرأة، ويدعمون تمكينها، وتؤكد دائمًا أن المرأة الليبية كانت وما زالت شريكًا أساسيًا في بناء الوطن، فهي الأم، الأخت، الزوجة، والابنة، وهي الطبيبة والمعلمة والمهندسة والجندية والموظفة والباحثة وسيدة الأعمال والمربية والواعظة والعالمة والخبيرة والقيادية.

وتابعت الرسالة، “إن المرأة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وبدونها لا تكتمل مسيرة التقدم والتنمية”، وأصافت: “كما قال رسولنا الكريم ﷺ: “النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم.”

وبهذه المناسبة، دعت الوزارة جميع المسؤولين ورجال الوطن إلى ” تعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، ومنحها الفرصة للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع”.

كما دعت “لحماية حقوق المرأة وضمان بيئة عمل آمنة وداعمة تحقق تطلعاتها وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص، والالتزام بتطوير القوانين والتشريعات التي تدعم مكانة المرأة، وتحفظ كرامتها وحقوقها في جميع المجالات”.

ونوهت الوزارة إلى أن “تمكين المرأة ليس تفضّلًا، بل استثمارٌ في حاضر ومستقبل ليبيا، وبالتكاتف مع جميع الجهات، يمكننا ضمان مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا، حيث يساهم الجميع، رجالًا ونساءً، في بناء وطن مزدهر ومستقبل أكثر إشراقًا”.

كما قدمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى المرأة الليبية وجميع نساء العالم بأجمل التهاني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام”.

وأكدت الوحدة “على استمرار دعمها لجميع النساء الليبيات من أجل نيل حقوقهن في المشاركة الانتخابية ترشحاً وانتخاباً، وترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة للمضي قدما نحو دولة الديمقراطية والبناء والاستقرار”.

ودعت الوحدة “المرأة الليبية للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية في البلديات المستهدفة حالياً، وتثمن عالياً إقبالها على المشاركة خلال الانتخابات السابقة كإيمان حقيقي بدورها في المجتمع وبمقدرتها على العطاء”.



