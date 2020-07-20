فِرق الاستجابة يزيل ألغام حفتر من «150» منزلا

فِرق الاستجابة السريعة أزالت حتى الآن ألغاما ومفخخات ومخلفات حروب من 150 منزلا جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب عن رئيس الغرفة الميدانية لنزع الألغام بجهاز المباحث الجنائية العميد أحمد بعيو،الاثنين، قوله: “إن فِرق الاستجابة السريعة أزالت حتى الآن ألغاما ومفخخات ومخلفات حروب من 150 منزلا جنوب طرابلس”. مؤكدا ً تعاملهم بصورة مستمرة مع البلاغات الواردة إلى الغرفة من المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأضاف بعيو، أنهم أكملوا مسح عدد من المقار، وفككوا ألغاما زرعتها عناصر حفتر والمرتزقة “الفاغنر”، موضحا أن المقار هي الإدارة العامة للتدريب، والمعهد العالي للقضاء، ونادي الشرطة، ووحدة كلاب الأثر، والمعهد العالي للضباط، والمدرسة الفنية، والأدلة الجنائية، والإدارة العامة للجوازات، ومستودع السلامة الوطنية بمنطقة صلاح الدين.

يشار إلى أن عناصر حفتر والمرتزقة “الفاغنر” زرعوا ألغاما ومفخخات في مناطق عدة كانت تحت سيطرتهم، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 بين مدني وعسكري وإصابة أكثر من 100 شخص.