قائد البحرية التركية يلتقي رئيس الأركان القطري

الزيارة بهدف تعزيز التعاون الأمني والعسكري [انترنت]

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم، الأربعاء، مع قائد القوات البحرية التركية، عدنان أوزبال، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع لمسؤولي البلدين في العاصمة الدوحة، استعرضا خلاله “العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها”، حسب بيان وزارة الدفاع القطرية على موقع “تويتر”.

وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية، وسفير تركيا بالدوحة، فكرت أوزر.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونفذت تدريبات عسكرية مشتركة، تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين في مجالات عدة؛ من بينها المجال العسكري، حيث وقعا اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.

وتنص تلك الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.