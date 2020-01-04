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قادمة من اللاذقية.. طائرة عسكرية روسية تحط بمطار بنينا في بنغازي

عين ليبيا | آخر تحديث: 4 يناير 2020 - 19:23
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طبيعة الرحلة غير معروفة. [إيتاميل رادار ]

كشف موقع “إيتاميل رادار” المختص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا والمتوسط، عن هبوط طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية “توبوليف M154 – TU  صباح السبت بمطار مدينة بنغازي.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة غادرت الجمعة من مطار موسكو تشلوفسكيج، قبل أن تحط في مطار اللاذقية في سوريا ومنه إلى مدينة بنغازي، منوهاً بأن طبيعة الرحلة غير معروفة.

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يُشار أن الموقع قد تتبع قبل أسبوع، طائرة “بوينج سي 17 أي” تابعة لطيران الإمارات في رحلة جوية فوق غرب مصر قبل أن تختفي عند دخولها في المجال الجوي الليبي.

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