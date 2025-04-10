«قاذفات بي-2».. رسالة أمريكية إلى إيران ولهم قرار التفسير!

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، “أن إيران هي من يقرر ما إذا كان نقل قاذفات “بي-2” مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا”، معبرا عن أمله “في أن تفضي المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي إلى حل سلمي”.

وأضاف هيغسيث خلال زيارة إلى بنما: “كان الرئيس ترامب واضحا، لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية، نأمل بشدة أن يركز الرئيس على تحقيق ذلك سلميا”.

وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة إلى طهران، رد هيغسيث بقوله: “سنترك لهم التقرير.”

وكان مسؤولون أميركيون قالوا لـ “رويترز”: “إن واشنطن نقلت ما يصل إلى 6 قاذفات بي-2 في مارس إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وسط حملة قصف أميركية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران”.

وبحسب رويترز، “لا يوجد سوى 20 قاذفة من هذا النوع في مخزون سلاح الجو الأميركي، وتتميز الطائرة بقدرات التخفي من أجهزة الرادار وحمل أثقل القنابل الأميركية وأسلحة نووية”.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بشكل مفاجئ، “أن الولايات المتحدة وإيران ستخوضان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، السبت”، محذرا من أن “إيران ستكون في “خطر كبير” إذا لم تنجح المحادثات”.