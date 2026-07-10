قاليباف: إيران لن تستسلم.. ترامب: تركت تعليماتٍ إذا نجحت إيران في اغتيالي

أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الجمعة، أن إيران لن تنهي الصراع مع الولايات المتحدة عبر الاستسلام، مشددًا على أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا أخلّت واشنطن بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الشهر الماضي.

وقال قاليباف خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي أحمد مزاني، إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال المفاوضات السابقة بأن التفاوض مع واشنطن لا يكون إلا مع من يمتلكون الاستعداد للحرب.

وأضاف قاليباف في تصريحات نشرها عبر منصة “تلغرام”: “لم نسعَ قط للحرب، ولكن منطق القرآن الكريم أوجب علينا المقاومة وعدم الاستسلام للظالم، ولذلك لن يستسلم الشعب الإيراني للظلم أبدا”.

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: “قبل الحرب الأخيرة، ظنت أمريكا وإسرائيل وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن بإمكانهم إجبار إيران على الاستسلام في غضون أيام قليلة، لكنهم سرعان ما أدركوا أنهم لن يحققوا أهدافهم، وشهد العالم فشلهم في تحقيق أهدافهم ضد إيران”.

وأضاف قاليباف: “إن الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية التي مورست على أمريكا ونظامها جعلتهم يائسين، ولهذا السبب سعى الأمريكيون إلى وقف إطلاق النار”.

وشدد خلال لقائه المسؤول الإندونيسي قائلًا: “بالطبع، إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا الصراع لن ينتهي باستسلام إيران”.

ترامب: واشنطن وافقت على استمرار المحادثات

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة المفاوضات مع إيران بناء على طلب طهران، لكنه أكد أن وقف إطلاق النار بين الطرفين انتهى.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة “المحادثات”، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل قاطع، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران، معربًا عن عدم يقينه بقدرة المفاوضات على الوصول إلى اتفاق موثوق.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال ملتزمة بالوصول إلى حل مع إيران، وأن المحادثات التقنية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي، رغم التصعيد العسكري الأخير.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن موقف ترامب من الهجمات الإيرانية الأخيرة واضح، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي وصف الهجمات على السفن التجارية بأنها “أعمال إرهابية”.

وأضاف أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تعتمد على الأداء والالتزام، معتبرًا أن ما وصفه بأفعال إيران يمثل “فشلًا في الأداء على مستوى غير مقبول”.

إيران تنفي تقارير عن مفاوضات جديدة في سويسرا

نفت إيران صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في سويسرا أو العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن “التقارير بشأن استكمال الترتيبات لعقد مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فضلًا عن استمرار المحادثات الفنية الأسبوع المقبل، غير صحيحة وكاذبة ولا تستند إلى أي أساس واقعي”.

وأكد المصدر أن الأخبار المتعلقة بمسار المحادثات ستصدر عبر القنوات الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط، داعيًا إلى عدم الاعتماد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وكان مصدر مطلع تحدث سابقًا لموقع “أكسيوس” عن احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل، مرجحًا أن تستضيفها سويسرا.

تحرك قطري لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

في ظل استمرار التصعيد، كشفت وكالة “رويترز” أن مفاوضين قطريين يجرون مباحثات في مدينة مشهد مع مسؤولين إيرانيين، بهدف خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن المحادثات القطرية تجرى بالتنسيق مع واشنطن، وتركز على تنفيذ مذكرة التفاهم بين الطرفين، إلى جانب معالجة الملفات التي تسببت في التصعيد الأخير، وفي مقدمتها الخلافات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.

كما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن وفدًا قطريًا زار إيران الجمعة، في إطار جهود الدوحة لتعزيز دورها كوسيط بعد موجة التصعيد الأخيرة.

هذا وجاءت التحركات الدبلوماسية بعد تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لما أوردته التقارير، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات داخل إيران، بينما أعلنت القوات الإيرانية تنفيذ ضربات انتقامية استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، بينها مواقع في البحرين والكويت وقطر والأردن.

واتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية، بينما قالت الولايات المتحدة إن ضرباتها جاءت ردًا على هجمات استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا منتصف يونيو التوصل إلى مذكرة تفاهم بوساطة دولية قادتها باكستان، تضمنت ترتيبات لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وفتح مفاوضات تمتد 60 يومًا بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الخلافية الأخرى.

وحذرت إيران إسرائيل من الانضمام إلى أي ضربات أمريكية ضدها، مؤكدة أن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية سيقابل برد مماثل.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن طهران سترد على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية، مضيفًا: “إسرائيل لن تكون بمنأى عن الرد الإيراني”.

ونقلت وكالة “فارس” عنه قوله: “أي هجوم على البنية التحتية لإيران سيُقابل بإجراءات مماثلة. ولن تكون إسرائيل بمعزل عن هذا الرد”.

وفي المقابل، ذكرت شبكة “CNN” أن البيت الأبيض يحاول منع إسرائيل من الانضمام إلى أي جولة قتال جديدة مع إيران، وسط مخاوف أمريكية من فقدان السيطرة على مسار التصعيد.

وأكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي مواصلة مسيرة المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، بكل قوة.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن حاتمي وجّه رسالة شكر إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن “المشاركة الواسعة والتاريخية في مراسم تشييع وتوديع قائد الثورة الشهيد، شكّلت ملحمة وطنية جسّدت عمق الارتباط بين الشعب ومبادئ الثورة الإسلامية، وحملت رسالة واضحة إلى الأعداء”.

ترامب يتحدث عن تهديدات اغتياله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة “واشنطن بوست” إنه ترك تعليمات في حال نجاح إيران في تنفيذ مخطط لاغتياله، مؤكدًا أن الرد سيكون واسعًا.

وقال ترامب: “أنا على رأس قائمتهم منذ فترة طويلة.. هذا ما نواجهه”، مضيفًا: “الأمر الوحيد هو أنني تركت تعليمات في حال حدوث أي شيء، بقصفهم بمستويات لم يسبق لها مثيل ولم يشهدوها من قبل”.

وأشار ترامب إلى أنه لا توجد خطة جديدة مؤكدة من إيران لاغتياله، لكنه قال إن طهران تريد قتله منذ سنوات.

وأضاف: “لا، لا.. لم تقدم إسرائيل أي دليل.. لا، لا.. لقد كنت على رأس قائمة الاغتيالات الإيرانية لفترة طويلة وهذه هي الحياة، كما تعلمون”، مردفًا: “أتمنى أن تشتاقوا إلي”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن إيران سعت علنًا للانتقام من ترامب منذ عام 2020، بعد قراره تنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران خططت لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أشار خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إلى وجود تهديدات تستهدفه، وقال إن الإيرانيين يريدون الإطاحة به وإنه كان محظوظًا حتى الآن.