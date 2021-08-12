قانون بولندي يمنع إعادة ممتلكات اليهود الذين قتلوا في «الهولوكوست»

أقر البرلمان البولندي، قانونا من شأنه أن يمنع فعليا إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان الهولوكوست، إلى ذوي اليهود الذين قتلوا في المحرقة.

وينص مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى توقيع الرئيس أندريه دودا، على أنه لم يعد من الممكن الطعن في القرارات الإدارية في المحكمة بعد انتهاء فترة 30 عاما، من بين أمور أخرى.

وحثت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الحكومة البولندية على إلغاء هذا التشريع، حيث حذر أعضاء الكنيست من أن “القانون سيحرم الناجين وأحفاد الضحايا من حقوق الملكية المسروقة منهم”.

وردا على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن “إسرائيل لن تساوم على ذكرى المحرقة، وبولندا تعلم أن إلغاء القانون هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

وأضاف: “أدين التشريع الذي أقره البرلمان البولندي، والذي يضر بذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياها على حد سواء”.

وتابع وزير الخارجية قائلا إنه “سيواصل معارضة أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتعزيز التنازلات التي تأتي على حساب الهولوكوست أو الشعب اليهودي أو حقوق ضحايا الهولوكوست”.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القانون وأعرب عن انزعاج الولايات المتحدة منه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قالت إن بوادر أزمة دبلوماسية تلوح بين البلدين، على خلفية هذا التشريع، مشيرة إلى أن وارسو تؤخر تعيين السفير الإسرائيلي الجديد فيها.