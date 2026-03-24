قبلان يرفض مغادرة السفير الإيراني: لن نسمح للسلطة بنحر لبنان

طالب المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني بعدم مغادرة لبنان، بعد سحب اعتماد السفير من قبل وزارة الخارجية اللبنانية.

وقال قبلان: “على عادتها بالفشل والتبعية، تصر السلطة اللبنانية على نحر مصالح لبنان عبر طرد السفير الإيراني لإرضاء واشنطن، فيما الأخيرة تتوسل المفاوضات مع طهران لتأمين مصالحها”.

وأضاف: “مصلحة لبنان تحددها سيادته، وليس التبعيات الدولية، ولن نسمح للسلطة المتهورة بنحر لبنان سياسيًا أو سياديًا”.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية استدعت القائم بالأعمال الإيراني، وأبلغته قرار الدولة بسحب الموافقة على اعتماد السفير وإعلانه شخصًا غير مرغوب فيه، مع تحديد موعد مغادرته للأراضي اللبنانية في 29 مارس 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، بل جاء نتيجة مخالفة السفير لأصول العمل الدبلوماسي من خلال التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية عناصر من حزب الله وتدمير بنية تحتية

أفاد الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء “غولاني” نفذت عملية مداهمة في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من حزب الله، بينهم عنصر في وحدة القنص، وتدمير فتحة نفق تحت الأرض كانت تستخدمها العناصر المسلحة.

وأضاف البيان العسكري أن القوات الإسرائيلية عثرت داخل النفق على صواريخ مضادة للدروع وبنادق كلاشنيكوف ورشاشات وقنابل يدوية، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تأمين المنطقة الحدودية وسط تصاعد التوتر مع حزب الله في سياق الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

الرئيس اللبناني: الحرب كانت يمكن تفاديها

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الحرب الأخيرة كان من الممكن تفاديها لو التزمت إسرائيل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2024 وانسحبت من الأراضي المحتلة.

وأضاف عون خلال استقباله المستشار الدفاعي الأعلى للمملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط، الأدميرال إدوارد ألغرين: “الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى، وتهجير نحو مليون مواطن، ودمار واسع في البلدات والقرى”.

وشدد على أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه، مؤكّدًا أن القرارات الحكومية بشأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب “لا رجوع عنها” وتستند إلى الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مبادرة التفاوض لوقف إطلاق النار لا تزال قائمة، وأن نجاحها يتطلب استجابة إسرائيلية لوقف إطلاق النار والتجاوب مع الدعوات الدولية.

حزب الله يرد على الاعتداءات: استهداف قوة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة القوزح جنوب لبنان، في سياق الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي بدأ منذ 1 مارس، بعد نحو 15 شهرًا من اعتداءات إسرائيلية متكررة وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024.

وتأتي هذه الردود بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، في إطار عملية إسرائيلية جديدة ضد حزب الله.