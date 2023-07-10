قبيل قمة «الناتو».. «زيلينسكي» يطالب بضمانات للإنضمام للحلف.. و«بايدن» يرد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية واضحة في قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو»، التي ستعقد غدا في ليتوانيا، قبل الانضمام إلى الحلف.

ووصف زيلينسكي قمة «الناتو» بالمهمة للغاية، قائلا إنّه إذا لم تكن هناك وحدة بشأن دعوة بلاده إلى الانضمام، فإن من المهم أن تكون هناك إرادة سياسية لإيجاد الصياغة المناسبة ودعوة كييف.

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أنّه من الضروري توجيه رسالة بأن الناتو لا يخشى روسيا، داعيا إلى تحسين دفاعات بلاده على الحدود مع بيلاروسيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال أمس إنّ أوكرانيا غير مستعدة الآن للانضمام لحلف الناتو، وإنّه من الحكمة تأجيل نقاش ذلك لما بعد انتهاء الحرب.

وأضاف بايدن -في لقاء مع محطة «سي إن إن ـ CNN» أنّ انضمام أوكرانيا لـ «الناتو» الآن سيجعل الحلف في حالة حرب مباشرة مع روسيا