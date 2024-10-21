قتلى بغارة الإسرائيلية شرقي لبنان و«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة

أدت الغارات المتواصلة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، لمقتل 6 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، واصابة آخرين، فجر اليوم الاثنين، حين استهدفت منزلا في حي النبي انعام في مدينة بعلبك.

واستهدف الغارات الإسرائيلية، ليل الاحد، فروعا لجمعية “مؤسسة القرض الحسن” التابعة لـ “حزب الله” منها غارة على فرع قريب من مطار رفيق الحريري الدولي.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن القوات البرية للجيش تواصل أنشطتها العملياتية في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقال في بيان، إنه في لبنان، “فقد حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء الغارات البرية في جنوب لبنان، كميات كبيرة من أسلحة حزب الله وقاموا بتفكيكها، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات، والقاذفات التي كانت موجهة نحو المجتمعات في شمال إسرائيل، وقاذفات آر بي جي، والذخائر، والمتفجرات، والقنابل اليدوية، ومعدات قتالية إضافية. كما قامت القوات بالقضاء على إرهابيين من حزب الله، بما في ذلك قادة على المستوى التكتيكي وخلية إرهابية أطلقت صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الجنود”.

وأعلن “حزب الله” منذ فجر اليوم قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مناطق عدة، وقال إنه استهدف تحركا لقوات إسرائيلية في جبل كحيل في بلدة مارون الراس، وتجمعا لقوات إسرائيلية في خلة وردة برشقة صاروخية، وأنه تمكن أيضا من إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، ليل الأحد.

كما أعلن عن استهداف قاعدة بيت هلل برشقة صاروخية.

كما أكد عبر عدة بيانات أخرى، أنه شن هجمات صاروخية على قوات ومواقع عسكرية إسرائيلية، في أودم وكريات شمونة وبيت هلل والمالكية ومركبا.