قتلى في غارات باكستانية على ولايتين شرق أفغانستان

شنّت “إسلام آباد” غارات جوية على مناطق أفغانية حدودية مع باكستان، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال.

ونقلت وسائل إعلامية، عن مسؤولين أمنيين، أن غارات جوية باكستانية استهدفت في وقت مبكر من الإثنين مخابئ يعتقد أنها لحركة طالبان الباكستانية داخل أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، التي تتولى الحكم في كابل، ذبيح الله مجاهد: “عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22:30 ت غ ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين.

وكان 7 جنود قتلو في تفجير انتحاري، في 16 مارس الجاري، إثر مهاجمة مجموعة من المسلحين موقعاً للقوات الأمنية بمنطقة عامة في مير علي “باكستان”، داخل إقليم شمال وزيرستان.

هذا وقتلت حركة طالبان في باكستان، قتلت الآلاف من المدنيين الباكستانيين وقوات الأمن خلال السنوات الماضية.

وزادت حدة التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان الى الحكم في كابول في صيف العام 2021، وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة مناهضة لها، بشنّ هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.