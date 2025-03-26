بالفيديو.. قتلى وأضرار «غير مسبوقة» بأسوأ «حرائق غابات» في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، الأربعاء، “مقتل 18 شخصا في سلسلة حرائق غابات خلّفت “أضرارا غير مسبوقة” في جنوب شرق البلاد حيث يواصل آلاف من عناصر الإطفاء منذ خمسة أيام محاولاتهم للسيطرة عليها”.

وقال مسؤول في وزارة الأمن لوكالة فرانس برس إنّ “18 شخصا لقوا مصرعهم في حرائق الغابات” التي أسفرت أيضا عن “إصابة ستة أشخاص بجروح خطرة و13 آخرين بجروح طفيفة”.

في السياق، “لقي قائد مروحية مصرعه اليوم الأربعاء أثناء مشاركته في عمليات مكافحة حرائق الغابات الضخمة التي تجتاح المناطق الجنوبية الشرقية من كوريا الجنوبية”.

وبحسب المعلومات، “لم تكتف النيران باجتياح أكثر من 17 ألف هكتار من الغابات، بل امتدت إلى تدمير 209 منازل ومنشآت صناعية، بالإضافة إلى معبد “غوونسا” الأثري في بلدة أويسونغ، الذي يعود تاريخه إلى عام 681 ميلادية خلال عهد مملكة شيلا القديمة”.

من جهته، أعلن رئيس البلاد بالإنابة هان دوك-سو أنّ “الحرائق تسبّبت “بأضرار غير مسبوقة” ونيرانها “تتمدّد بطريقة تتجاوز نماذج التنبّؤ الموجودة”.

وقال هان إنّ “حرائق الغابات التي تستعر لليوم الخامس على التوالي في أولسان ومنطقة غيونغ سانغ تتسبّب بأضرار غير مسبوقة”، وأضاف أنّ النيران “تتمدّد بطريقة تتجاوز نماذج التنبؤ الموجودة والتوقّعات السابقة”.

وأعلن الرئيس المؤقت “أنّ الحكومة قرّرت التصدّي لهذا الوضع الكارثي بـ”استجابة وطنية شاملة” ورفعت تاليا الأزمة إلى أعلى مستوى”، وفقا ما أفادت وكالة “يونهاب.

هذا “ويعزو الخبراء توسع رقعة الحرائق بهذا الشكل الكارثي إلى عاملين رئيسيين: الرياح العاتية التي تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة، والطقس الجاف الذي سجل معدلات رطوبة منخفضة جداً. وقد بدأت الشرارة الأولى في بلدة سانتشيونغ بمقاطعة شمال غيونغسانغ يوم الجمعة الماضي، قبل أن تنتشر بسرعة مخيفة إلى البلدات والمدن المجاورة، مدعومةً بهذه الظروف الجوية القاسية”، “وواجهت كوريا الجنوبية الكارثة بتعبئة ضخمة شملت إرسال الجيش 5000 جندي و146 مروحية لدعم فرق الإطفاء المنهكة، كما تم إخلاء نحو 500 سجين من أحد السجون في المنطقة خشية امتداد النيران إليه. ورغم هذه الجهود”.

وحذر مسؤولون من أن “عمليات الإخماد قد تستغرق أياماً إضافية قبل السيطرة الكاملة على الوضع، خاصة مع استمرار الظروف الجوية غير المساعدة”.

BREAKING: At least 12 dead in South Korea wildfires.



A massive forest fire that began in Uiseong, Gyeongbuk, has been spreading for four days, affecting Andong, Cheongsong Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok. The wildfire has resulted in 12 fatalities, with deaths… pic.twitter.com/uTBeBLjMWv — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 25, 2025

1000 year old Temple consumed by wildfire



Thousand-year-old Unramsa Temple on Cheondeungsan Mountain South Korea, was completely destroyed by a forest fire yesterday. It quickly spread due to strong winds, burning down both the main building and its outbuildings.



“Before the… pic.twitter.com/X5Bk6aTjUy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 23, 2025

اندلاع حريق على متن سفينة روسية قبالة سواحل كوريا الجنوبية.. وإصابة 6 من طاقمها

أفادت السفارة الروسية في سيئول، “بوقوع حريق على متن السفينة الروسية “كريستال آسيا” قبالة سواحل كوريا الجنوبية، مما أسفر عن إصابة 6 من أفراد الطاقم بينهم حالتان خطيرتان”.

وقالت السفارة، نقلا عن معلومات من الشرطة البحرية الكورية، “إن الحادث وقع في الساعة 07:14 صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية، على بعد نحو 8 كيلومترات من ميناء جامتشون في مدينة بوسان الكورية الجنوبية”.

وأشارت السفارة في بيان إلى “أن جميع المصابين من المواطنين الروس، وتم نقلهم إلى مستشفيات في بوسان لتلقي العلاج اللازم”.

وأوضحت البيانات “أن السفينة التي ترفع العلم الروسي وتحمل اسم “كريستال آسيا” من نوع ناقلات البضائع المبردة، ويضم طاقمها 23 فردا من بينهم 22 روسيا. وبحسب بيانات غير رسمية فإن الحريق نشب في غرفة محركات السفينة التي تم بناؤها في اليابان عام 1993″.

من جهتها، أكدت شركة “ترانس ويند فليت” المالكة للسفينة والتي يقع مقرها في فلاديفوستوك، “أن جميع أفراد الطاقم بخير، دون تقديم أي تفاصيل إضافية”.

وبحسب مصادر محلية، “تمكنت فرق الإنقاذ الكورية الجنوبية من السيطرة على الحريق وسحب السفينة إلى ميناء بوسان حيث تخضع الآن للفحص والتحقيق لتحديد أسباب الحريق. وتعمل السلطات الكورية بالتعاون مع الجانب الروسي على متابعة التحقيقات في الحادث”.