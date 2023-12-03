قتلى وجرحى جراء القصف المتواصل على غزة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأحد، من خلال غارات عنيفة شنتها على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على مربع سكني، وقصفت بوابة مدرسة الفاخورة بالمخيم التي تأوي مئات النازحين، وهدمت العديد من منازل المواطنين المأهولة ما أدى لمقتل عشرات المواطنين، ووجود العشرات تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ المواطنين وقلة الإمكانيات لديهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن الطواقم الطبية انتشلت عشرات القتلى والجرحى في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جياب في محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المواطنين منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر مازال تحت الأنقاض، وفقاً لوكالة “وفا”.

وقُتِل 7 مواطنين على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة العرابيد في شارع النفق بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الدحدوح مقابل بوابة مدرسة صفد في حي الزيتون بمدينة غزة والتي تضم عددا كبيرا من النازحين، واستشهد وأصيب العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة إن 3 أطباء واثنين من المسعفين استشهدوا؛ جراء استهدف مباشر من قوات الاحتلال لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدرسة المزرعة وما حولها في دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وجنوبا، أصيب العديد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة بربخ وسط خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال النازحين الذين يتجهون من الوسطى إلى خان يونس بشكل مباشر.

وأفادت مصادر طبية بأن 37 قتيلا سقطوا جراء استهداف الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15,523 قتيلاً، وإصابة 41,316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما قُتِل 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.