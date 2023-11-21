قتلى وجرحى في قصف لمنازل ومدارس تؤوي نازحين في غزة

قُتِل عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي من الطيران الحربي والقذائف المدفعية، استهدفت منازل المواطنين، ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 20 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال قُتِلوا، وأصيب آخرون في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن طواقم الإسعاف والمواطنين نقلوا 20 شهيدا وعشرات الجرحى من داخل المدرسة التي تعرضت لقصف بصاروخين على الأقل، وتؤوي آلاف النازحين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى مقتل 6 مواطنين، وإصابة آخرين، كما استهدف الطيران الحربي 3 منازل للمواطنين في خان يونس جنوب القطاع.

وقُتِل 19 مواطنا، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة البطش في حي الشجاعية شرقا، حيث تم نقل عدد منهم للمستشفى المعمداني في المدينة، ولا زالت أعداد منهم تحت الركام.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الحسنات في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 15 مواطنا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وفي حي الشجاعية، قصفت الطائرات 3 منازل، ما أدى لمقتل 5 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع، تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لمقتل 4 مواطنين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت 10 قذائف على الأقل صوب المستشفى الأندونيسي ومحيطة، ما أدى لمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين.