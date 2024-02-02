قتلى وجرحى في قصف متواصل على غزة

قُتِل عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه التاسع عشر بعد المئة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد شن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات، ليلة الخميس وفجر الجمعة، تركّزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

وفاقمت الأمطار وأجواء الطقس الباردة من معاناة النازحين في مراكز الإيواء والخيام، حيث تسببت الرياح في اقتلاع عدة خيام، في حين فاضت خيام ومراكز إيواء بالمياه.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27,131 قتيلا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها أن آلاف المواطنين لا زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 قتيلا، و148 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.