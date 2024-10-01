قتلى ودمار هائل خلفه إعصار هيلين في كارولينا الشمالية

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار “هيلين” الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة كإعصار من الفئة الرابعة إلى أكثر من130 شخصا.

وأفادت قناة “سي بي إس نيوز” التلفزيونية، أن مياه الفيضانات سريعة الحركة خلفت وراءها دمارًا هائلاً في أشفيل بولاية كارولينا الشمالية.

وقالت القناة: “قد قتل إعصار “هيلين” 131 شخصا على الأقل”.

وأضافت “أن أكبر ضرر من الإعصار تم تسجيله في ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، مذكرة أن السلطات المحلية تحاول حاليا استعادة الكهرباء وتطهير الطرق بعد هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار”.

وفي وقت سابق أعلن البنتاغون أنه يستخدم الآلاف من أفراد الحرس الوطني ومئات المركبات التكتيكية وعشرات المروحيات في المناطق المنكوبة من الإعصار.

من جهته قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي زيارة ولاية كارولينا الشمالية المنكوبة غدا الأربعاء، وكذلك زيارة ولايتي جورجيا وفلوريدا “في أقرب وقت ممكن”.

ورغم نقص الإمدادات والطاقة والصبر، تمكن ضحايا العاصفة الذين شهدوا القوة الوحشية لإعصار هيلين التي قلبت حياتهم رأساً على عقب من مواجهة أسبوع جديد، لكنهم الآن يواجهون التحدي الهائل المتمثل في إعادة البناء.

فبعض الطرق والجسور التي يحتاجون إليها للقيام بهذه المهمة لم تعد موجودة، وقد يستغرق الأمر أسبوعاً أو أكثر قبل أن تصل الكهرباء.