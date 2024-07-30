قتلى ومصابون بغرق قارب على متنه مصريون وخليجيون في النيل بمصر

تعرض قارب للغرق اليوم الثلاثاء في النيل بمصر، وكان على متنه 14 راكباً مصرياً وخليجياً. إذ لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث غرق القارب بالقرب من جسر قصر النيل وسط العاصمة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا بحادث غرق مركب في النيل بالقرب من نافورة فندق “سوفوتيل”، وعلى متنه 14 راكبا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ عقب وروده، وتم إنقاذ 9 أشخاص من الغرق، بينما توفي 5 آخرون.

ويتم حاليا البحث في أسباب الحادث.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن التحريات الأولية كشفت أن جميع الركاب من أسرة واحدة وكانوا في رحلة في نهر النيل، بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية خليجية.

ويعد الإبحار على طول نهر النيل هواية مفضلة خلال العطلات في مصر، أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان.

وفي مايو الماضي، تم الإعلان عن غرق 10 فتيات، في سقوط حافلة من فوق عبارة صغيرة أعلى نهر النيل.

وفي فبراير، غرقت عبارة نهرية، تقل عمالا باليومية في نهر النيل على أطراف القاهرة، مما أسفر عن غرق 10 من أصل 15 شخصا كانوا على متنها.

وفي نوفمبر 2022، لقي نحو 20 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال العاصمة.