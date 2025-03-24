قتيل في حادث «دهس وإطلاق نار» شمالي إسرائيل

أفاد موقع “واينت” الإسرائيلي، “بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر في حادث إطلاق نار جنوب شرق حيفا، قرب منطقة يوكنعام.

وقالت نجمة داوود الحمراء، إن “رجلا (75 عاما) وشابا (20 عاما) أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة في مكان الحادث، وفي وقت لاحق أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مقتل شخص وجرح آخر في عملية إطلاق النار ومقتل المهاجم”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن “المسلح دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم”.

وقالت الشرطة: “وصل المنفذ إلى طريق 66، ودهس أشخاصا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات، ثم خرج من سيارته وفتح النار، وقد تم قتله”.