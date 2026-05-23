قراءة دستورية في القيم والمبادئ التي أرساها النبي ﷺ في خطبة الوداع يوم عرفة

تُمثل خطبة الوداع التي ألقاها النبي ﷺ في يوم عرفة واحدة من أعظم الوثائق القيمية والإنسانية في التاريخ، حتى إن كثيرًا من الباحثين يرون فيها إعلانًا أخلاقيًا وتشريعيًا مبكرًا سبق في مضامينه العديد من المبادئ التي أصبحت لاحقًا من ركائز الفكر الدستوري الحديث وحقوق الإنسان.

ففي ذلك المشهد العظيم، وأمام عشرات الآلاف من المسلمين في صعيد عرفة، لم يكن الخطاب النبوي مجرد موعظة دينية عابرة، بل كان أقرب إلى إعلان تأسيسي لفلسفة المجتمع العادل والدولة القائمة على الكرامة والحق والمساواة والعدل والمسؤولية. لقد أراد النبي ﷺ، في لحظة اكتمال الرسالة واقتراب نهاية حياته، أن يضع أمام الأمة مجموعة من القواعد الكلية التي تحكم علاقة الإنسان بالسلطة، وبالمجتمع، وبالمال، وبالحقوق، وبفكرة العدالة ذاتها.

ومن هنا، فإن قراءة خطبة الوداع من منظور دستوري وقانوني تكشف أن كثيرًا من القيم التي تعدها البشرية اليوم منجزات حديثة، كانت حاضرة بصورة واضحة وعميقة في ذلك الخطاب التاريخي.

ومن أبرز هذه المبادئ، تأكيد النبي ﷺ على حرمة الدماء والأموال والأعراض، حين قال:

«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا».

وهذا النص يؤسس بصورة واضحة لفكرة الحماية القانونية للحقوق الأساسية، وهي ذاتها الحقوق التي تشكل اليوم جوهر الدساتير الحديثة، من الحق في الحياة، إلى حماية الملكية الخاصة، إلى صيانة الكرامة الإنسانية والاعتبار الشخصي. فالدولة الحديثة لا تقوم فقط على وجود مؤسسات وسلطات، بل على ضمان أمن الإنسان وحقوقه وحرمته من أي اعتداء أو تعسف.

بل إن الخطبة تجاوزت مجرد حماية الحقوق الفردية، لتؤسس أيضًا لفكرة المساواة الإنسانية بصورة متقدمة جدًا على عصرها، حين أعلن النبي ﷺ:

«يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى».

وفي هذا النص تتجلى بصورة واضحة فكرة المساواة أمام القانون ونفي الامتيازات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل أو القبيلة، وهي المبادئ التي لم تصل إليها كثير من الأنظمة السياسية إلا بعد قرون طويلة من الصراعات والثورات الدستورية.

ففي الوقت الذي كانت فيه البشرية تعيش أنظمة طبقية وعنصرية حادة، جاء هذا الإعلان ليقرر وحدة الأصل الإنساني، ويهدم الامتيازات الموروثة، ويؤسس لفكرة القيمة الإنسانية المجردة، وهي ذاتها الفكرة التي أصبحت لاحقًا أساس مفهوم “المواطنة المتساوية” في الدولة الحديثة.

ولم تقف الخطبة عند الحقوق المدنية والإنسانية، بل امتدت أيضًا إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي، حين أعلن النبي ﷺ إبطال الربا، ورد الحقوق إلى أصحابها، وتحريم صور الاستغلال المالي والاقتصادي. وفي ذلك تأسيس مبكر لفكرة العدالة الاقتصادية ومنع توظيف النفوذ أو القوة أو الحاجة لتحقيق هيمنة غير مشروعة داخل المجتمع.

فالمجتمعات لا تنهار فقط بالقمع السياسي، بل قد تنهار أيضًا بالاحتكار والاستغلال وغياب العدالة في توزيع الفرص والثروة، ولذلك ربطت الخطبة بين الاستقرار الاجتماعي وبين حماية التوازن الاقتصادي ومنع الظلم المالي.

ومن أعمق الأبعاد الدستورية والسياسية التي تكشفها خطبة الوداع كذلك، أنها لم تؤسس فقط لمنظومة حقوق وحريات، بل وضعت بصورة ضمنية قواعد تضبط السلطة وتمنع الاستبداد وتكسر الامتيازات التي تقوم عليها النظم الظالمة.

فالنبي ﷺ لم يكتفِ بالدعوة إلى العدل بوصفه قيمة أخلاقية مجردة، بل أعلن عمليًا إسقاط الامتيازات التاريخية التي كانت تُمنح على أساس النسب أو القبيلة أو النفوذ أو القوة، حين قال:

«ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع».

وهذه العبارة تحمل في بعدها السياسي والدستوري معنى بالغ العمق؛ لأنها لا تعني فقط إلغاء بعض الممارسات الاجتماعية، بل تعني هدم النظام القائم على الامتيازات الموروثة، وإخضاع الجميع لقواعد عامة مجردة لا تميز بين قوي وضعيف أو حاكم ومحكوم.

ولهذا لم تبدأ الخطبة بإصلاح العامة فقط، بل بدأت أيضًا بتقييد مراكز النفوذ ذاتها، حين أعلن النبي ﷺ:

«وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب».

وفي هذا الموقف تتجلى بصورة واضحة فكرة خضوع الأقرباء وأصحاب النفوذ للقانون ذاته، وعدم جواز استخدام القرابة أو السلطة أو المكانة الاجتماعية للتحلل من القواعد العامة. وهي ذات الفكرة التي تقوم عليها الدولة الدستورية الحديثة حين ترفض وجود طبقة فوق القانون أو حصانة مطلقة تمنع المساءلة.

كما قال ﷺ:

«وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث».

وهنا يظهر مبدأ آخر شديد الأهمية، وهو أن العدالة لا تتحقق بالانتقام والثأر وتوظيف القوة، بل بخضوع الجميع لنظام قانوني موحد ينهي دوائر العنف ويمنع احتكار العدالة بالقوة الفردية أو القبلية.

إن هذه المبادئ في حقيقتها تمثل انتقالًا من “منطق الغلبة” إلى “منطق الدولة”، ومن سلطة العصبية إلى سلطة القاعدة العامة المجردة، وهي واحدة من أهم التحولات التي قامت عليها النظم الدستورية الحديثة.

كما أن الخطبة أرست بصورة عميقة فكرة المسؤولية والأمانة في ممارسة السلطة والعلاقات الاجتماعية، حين قال النبي ﷺ:

«فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها».

وهذه العبارة لا تتعلق فقط بالأمانات المالية الفردية، بل تحمل أيضًا معنى سياسيًا وأخلاقيًا واسعًا؛ لأن كل سلطة في جوهرها هي أمانة، وكل وظيفة عامة هي مسؤولية وليست امتيازًا شخصيًا. ومن هنا تقترب الخطبة من المفهوم الدستوري الحديث الذي يعتبر السلطة “وظيفة لخدمة المجتمع” لا وسيلة للهيمنة أو تحقيق المصالح الخاصة.

كما تضمنت الخطبة تأكيدًا واضحًا على المسؤولية الأخلاقية في ممارسة السلطة والعلاقات الاجتماعية، وخاصة في الوصية بالنساء والإحسان إليهن، وهو ما يعكس إدراكًا مبكرًا لفكرة حماية الفئات التي قد تكون أكثر عرضة للظلم أو الاستضعاف داخل المجتمع.

ومن أعمق الأبعاد الدستورية في الخطبة كذلك، تأكيدها على فكرة “المشروعية” وخضوع الجميع للقواعد العامة. فالإسلام لم يقدم الحرية بوصفها فوضى، ولم يجعل السلطة امتيازًا مطلقًا، بل ربط السلطة بالأمانة، وربط الحق بالمسؤولية، وربط الحرية بالعدل وعدم الإضرار بالآخرين.

ولهذا قال النبي ﷺ:

«فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».

وهو تحذير عميق من الانقسام والفوضى والاقتتال الداخلي، وتأكيد على أن بقاء الجماعة السياسية والمجتمع الموحد شرط أساسي للاستقرار والعدل. وهي الفكرة ذاتها التي تقوم عليها الدولة الحديثة حين تجعل الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة المجتمع جزءًا من النظام العام الدستوري.

أما يوم عرفة نفسه، فقد شكل الإطار الرمزي الأعظم لهذه المبادئ؛ ففيه يقف الجميع في مشهد إنساني مهيب، بلا امتيازات شكلية، ولا فوارق طبقية، ولا مظاهر سلطة أو ثروة. الحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والعربي وغير العربي، جميعهم يخضعون لقواعد واحدة، ويلتزمون بزمان واحد ومكان واحد وشعائر واحدة.

وهذا المشهد لا يمثل مجرد طقس تعبدي، بل يعكس بصورة رمزية عميقة واحدة من أهم أفكار الدولة الدستورية الحديثة: خضوع الجميع لقانون واحد دون تمييز.

إن عرفة في معناها الرمزي والقيمي تمثل لحظة تجرد كاملة من الامتيازات المصطنعة التي يصنعها المال أو النفوذ أو اللون أو السلطة، وكأنها تعيد الإنسان إلى حقيقته الأولى بوصفه كائنًا متساويًا مع غيره في الكرامة والمسؤولية والمصير.

ولهذا، فإن خطبة الوداع لم تكن مجرد خطاب ديني، بل إعلانًا مبكرًا لفكرة الدولة العادلة والمجتمع المنظم القائم على:

حرمة الحقوق.

المساواة الإنسانية.

العدالة الاجتماعية.

خضوع الجميع للقواعد العامة.

تقييد النفوذ والامتيازات.

حماية وحدة الجماعة.

وربط السلطة بالأمانة والمسؤولية.

بل إن بعض المبادئ التي تضمنتها الخطبة تكاد تتقاطع بصورة واضحة مع ما ورد لاحقًا في:

إعلان حقوق الإنسان والمواطن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مع الفارق الجوهري أن خطبة الوداع لم تفصل بين القانون والأخلاق، ولم تجعل الحقوق مجرد نصوص جامدة، بل ربطتها برقابة الضمير والمسؤولية أمام الله والمجتمع، وهو ما منحها بعدًا إنسانيًا وروحيًا عميقًا.

لقد أدركت خطبة الوداع مبكرًا أن القانون بلا أخلاق قد يتحول إلى أداة قوة، وأن الحقوق بلا ضمير قد تتحول إلى صراع مصالح، ولذلك جمعت بين عدالة النص وعدالة النفس، وبين النظام وروح الرحمة، وبين السلطة والمسؤولية، وبين الحرية وحماية الجماعة.

إن أزمة كثير من المجتمعات اليوم ليست فقط في غياب النصوص أو ضعف المؤسسات، بل في غياب المنظومة القيمية التي تمنح القانون روحه، وتجعل العدالة قيمة حقيقية لا مجرد شعارات دستورية. ولهذا فإن إعادة قراءة خطبة الوداع ليست استدعاءً للماضي بقدر ما هي محاولة لاستعادة المعاني الكبرى التي تقوم عليها فكرة الإنسان العادل، والمجتمع العادل، والدولة العادلة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.