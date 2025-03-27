كندت تعلّق.. قرارات «ترامب» تهزّ «صناعة السيارات» عالمياً!

قررت الإدارة الأمريكية “فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات والشاحنات الصغيرة التي لم تُصنّع داخل الولايات المتحدة، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في 3 أبريل“.

وقال ترامب “إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها، يوم الأربعاء، قد تؤثر سلبا على تسلا أو ربما تفيدها، وأضاف “أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات”.

وأضاف ترامب للصحفيين: “إن هذا سيعزز النمو، سنفرض رسوما بنسبة 25 بالمئة بصورة فعالة”، وأكد “أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى “زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من كندا أو المكسيك”.

وهزّ القرار الأمريكي الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين، فقد “انخفضت أسهم “جنرال موتورز” ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق، وتراجعت أسهم “فورد وستلانتس” المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما، وفي آسيا، انخفضت أسهم “تويوتا موتور” و”هوندا موتور” و”هيونداي موتور” بنحو ثلاثة بالمئة.

وبحسب المعلومات، “انخفضت أسهم “تسلا”، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محليا لكنها تستورد بع المكونات، 1.3 بالمئة”.

هذا “ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى “تحصيل ضرائب بقيمة 100 مليار دولار”، حيث يشير البيت الأبيض إلى أنها ستدعم الصناعة المحلية لكنها قد تضغط على صناع السيارات الذين يعتمدون ماليا على سلاسل الإمداد العالمية”.

وقالت مجموعة “أوتو درايف أميركا” التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل “هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن”: “الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة”.

في السياق، “انتقد السياسيون والقادة الصناعيون الكنديون التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات”، متعهدين “برد يتضمن دعما ماليا لأكبر الشركات الكندية”.

وقاد دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، “حملة الهجوم على الرسوم الجمركية التي فرضها “ترامب” على السيارات المستوردة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل”.

وقال فورد في منشور على منصة “إكس”: “فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة لن يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على العائلات الأمريكية الكادحة. الأسواق الأمريكية تعاني بالفعل من تراجع بسبب الفوضى وعدم اليقين الذي يخلقه الرئيس. إنه يعرض الوظائف الأمريكية للخطر”.

وأضاف أنه “سيدعم أي تعريفات انتقامية تفرضها الحكومة الكندية ردًا على هذه الخطوة”.