قرارات مفاجئة من رونالدو ونيمار.. زيدان يفتح صفحة جديدة مع الديوك

يشهد عالم كرة القدم تطورات لافتة مع اقتراب الموسم الجديد، بعدما كشفت تقارير سعودية عن قرار مفاجئ يتعلق بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بالتزامن مع إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الفرنسي.

ونقل الإعلامي السعودي سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي على منصة “تيك توك”، أن كريستيانو رونالدو فقد الحماس لخوض منافسات الموسم الجديد بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مشاركة النجم البرتغالي مع النصر خلال الموسم المقبل ربما لا تتجاوز 50% من مباريات الفريق.

وأوضح الصرامي أن رونالدو يرى ضرورة تقليل عدد المباريات التي يخوضها، من أجل تجنب الإرهاق الناتج عن كثرة التنقلات وضغط المنافسات، في ظل تقدمه في العمر ورغبته في الحفاظ على جاهزيته البدنية.

وبحسب تقارير إعلامية، يعيش قائد النصر حالة من الغضب بسبب تقليص صلاحيات الإدارة التنفيذية للنادي، إضافة إلى عدم قدرة الفريق على إبرام تعاقدات جديدة نتيجة الديون الكبيرة التي تواجه النادي، والتي أشارت تقارير صحفية إلى وصولها إلى نحو مليار دولار أمريكي.

وفي تطور آخر، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030.

ويخلف زيدان المدرب ديدييه ديشامب، الذي أنهى فترة قيادته للمنتخب الفرنسي بعد 14 عامًا في المنصب، عقب نهاية مشوار فرنسا في كأس العالم 2026، حيث خرج الفريق من نصف النهائي قبل خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا.

وأكد الاتحاد الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده أمام وسائل الإعلام، الثلاثاء، تولي زيدان المهمة الجديدة، في أول تجربة تدريبية له منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021.

وكان اسم زيدان مرتبطًا لسنوات بتدريب منتخب فرنسا، قبل أن يصبح هذا الاحتمال واقعًا رسميًا، حيث يستعد لقيادة جيل جديد من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وسيخوض منتخب فرنسا أول مباراة رسمية تحت قيادة زيدان في سبتمبر المقبل، عندما يواجه تركيا وبلجيكا ضمن منافسات دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 #عاجل – سعود الصرامي:



الاسطورة كرستيانو رونالدو يقرر خوض (50%) فقط من مباريات الموسم القادم!! 🇵🇹😨 pic.twitter.com/1WJd5f3rRv — بيان النصر (@ByanNassr) July 27, 2026

نيمار يعلن نهاية رحلته مع منتخب البرازيل بعد مسيرة تاريخية

أعلن النجم البرازيلي نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، نهاية مسيرته الدولية، مؤكدًا أن رحلته مع المنتخب الوطني وصلت إلى محطتها الأخيرة بعد سنوات طويلة دافع خلالها عن قميص “السيليساو”.

ونقلت شبكة “تي إن تي سبورتس” تصريحات نيمار، البالغ 34 عامًا، التي أكد فيها قراره بالرحيل عن المنتخب، قائلًا: “انتهى وقتي مع المنتخب. أعتقد أنني كتبت اسمي في تاريخ البرازيل، وأنا سعيد جدًا بذلك. قدمت دمي وحياتي، ودائمًا قاتلت من أجل القميص الأصفر، لكنني لم أعد أريد الاستمرار”.

وجاءت آخر مشاركة لنيمار مع منتخب البرازيل خلال مواجهة النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث خسر المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1 ليودع البطولة، في مباراة شهدت لحظة مؤثرة للنجم البرازيلي.

وسجل نيمار هدف البرازيل الوحيد في اللقاء، قبل أن يدخل في نوبة بكاء عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم ارتباطه بالمنتخب الذي ارتدى قميصه في 130 مباراة دولية.

وخلال مسيرته مع المنتخب البرازيلي، سجل نيمار 80 هدفًا في 130 مواجهة، ليصبح الهداف التاريخي لـ”السيليساو”، متجاوزًا عددًا من أبرز نجوم الكرة البرازيلية عبر التاريخ.

وعلى صعيد الأندية، عاد نيمار إلى ناديه الأم سانتوس، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية، بعد رحلة طويلة لعب خلالها مع عدد من أكبر الأندية الأوروبية والعالمية، أبرزها برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى تجربة مع الهلال السعودي، قبل العودة إلى الملاعب البرازيلية.

ويأتي قرار نيمار إنهاء مسيرته الدولية في وقت يواصل فيه مشواره مع سانتوس، وسط تقارير تحدثت عن غيابه خلال الفترة الأخيرة عن إحدى تدريبات الفريق.

كما واجه اللاعب جدلًا إعلاميًا خلال الفترة الماضية بعد تصريحات عقب مباراة سانتوس أمام شابيكوينسي في الدوري البرازيلي، قبل أن يوضح لاحقًا أن حديثه كان موجهًا إلى الفريق بشكل عام، منتقدًا ما وصفه بالمعلومات “الكاذبة وغير المسؤولة” حول وجود خلافات داخل غرفة الملابس.

وباعتزاله الدولي، يسدل نيمار الستار على فصل بارز في تاريخ المنتخب البرازيلي، تاركًا وراءه أرقامًا قياسية وإرثًا كبيرًا، رغم عدم تمكنه من قيادة “السيليساو” إلى التتويج بلقب كأس العالم، وهو الإنجاز الذي ظل أحد أكبر أهداف مسيرته.