قرار حكومة تل ابيب بعد لقاء برهان نتنياهو

تلّ أبيب سوف تقوم بدعم الثورة في السودان [سبوتنيك]

قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي دور غولد إنّ تلّ أبيب مستعدة لاستقبال زيارات السودانيين للمسجد الأقصى.

وذكر غولد الذي يتقلّد حاليًا رئاسة مركز القدس للشؤون العامة في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة السودانية الصادرة اليوم”الخميس” أنّ تلّ أبيب سوف تقوم بدعم الثورة في السودان.

ويعد مركز القدس للشؤون العامة أحد المراكز التي تستعين بها الرئاسة الإسرائيلية كما ان غولد يعتبر المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلية، وحاليًا يتقلّد مهام مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء.

ورأى غولد أنّ السودان و”إسرائيل” لن يتمكنا من تبادل الزيارات بين عشيةٍ وضحاها وأضاف” لكنّ مع تقدّم العلاقة الدبلوماسية، فأنا على يقين من حصولها”.

وقال إنّ أغلب الزيارات المتوقّعة ستكون في الإطار الفني خاصة في المجالات الفنية التي تساعد الشعب السوداني، ونبهّ إلى أهمية تبادل السفراء وفق تعبيره.

وشهد السودان معارضة واسعة من قبل قواه السياسية وفئاته الشعبية للقاء الذي اجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان ، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال بينيامين نتنياهو في عنتيبي في اوغندا.