قرار عاجل من «ترامب» بشأن الجالية الصومالية!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل للجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا بشكل فوري، وذلك في إطار سياسة الهجرة المتشددة التي تتبناها إدارته.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: أن العصابات الصومالية ترهب سكان الولاية وتضيع مليارات الدولارات، مؤكداً أنه بصفته رئيس الولايات المتحدة ينهي بموجب هذا القرار وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا.

ويشير “وضع الحماية المؤقتة” إلى برنامج يهدف إلى الحد من عمليات الترحيل للأشخاص الذين يفرون من ظروف صعبة في بلدانهم، وقد حاولت إدارة ترامب سابقاً إضعاف هذا البرنامج، وتحتضن مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة، فرّ معظم أفرادها من تردي الأوضاع الأمنية في بلادهم الواقعة بشرق إفريقيا.

ووفق تقرير أُرسل للكونغرس في أغسطس، فإن عدد الصوماليين المشمولين بالبرنامج يبلغ نحو 705 مهاجرين على مستوى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن التأثير الفعلي للإعلان قد يكون محدوداً، ويذكر أن الكونغرس أنشأ برنامج الحماية المؤقتة عام 1990 لمنع ترحيل الأشخاص إلى دول تعاني كوارث طبيعية أو صراعات أهلية أو ظروف خطيرة أخرى.

هذا وتحتضن ولاية مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة، وفر معظم أفرادها من النزاعات والصراعات في بلادهم الواقعة بشرق إفريقيا، ويأتي قرار الرئيس ترامب في سياق حملة أوسع لإعادة فرض قيود الهجرة، شملت إنهاء وضع الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين من فنزويلا وهايتي، بالإضافة إلى محاولات سابقة للحد من حماية المهاجرين من كوبا وسوريا. وتثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول تأثيرها الفعلي مقارنة بعدد المستفيدين المحدود من البرنامج.

وأحدث الكونغرس الأميركي عام 1990 برنامج الحماية المؤقتة لمنح الأشخاص المهددين بالترحيل القدرة على البقاء في الولايات المتحدة في ظل كوارث طبيعية أو صراعات أهلية أو ظروف قاسية، وقد شهدت العقود الماضية تعديلاته عدة مرات، وواجه تحديات سياسية مستمرة، خصوصاً خلال إدارات سعت لتقليص أعداد المستفيدين.