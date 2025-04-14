قرار غير مسبوق.. الجزائر تطرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن “السلطات الجزائرية اتخذت قرارًا غير مسبوق منذ الاستقلال، يقضي بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، على أن يغادروا البلاد خلال 48 ساعة“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن “الموظفين المطرودين جميعهم ينتمون إلى وزارة الداخلية الفرنسية”، مما يشير إلى أن الأسباب وراء هذا الإجراء قد تكون مرتبطة بقضية الناشط الجزائري المعروف باسم “أمير ديزاد”.

وأضافت الصحيفة أن “هذا القرار يأتي ردًا على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي أدلى بعدة تصريحات “معادية” للجزائر في مناسبات متعددة”.

وكانت الجزائر قد عبرت عن “استيائها الشديد في وقت سابق من قرار السلطات الفرنسية الذي قضى بحبس أحد الموظفين القنصليين الجزائريين في فرنسا في إطار التحقيق في قضية اختطاف مزعومة للناشط المعارض أمير بوخرص، المعروف أيضًا بلقب “أمير ديزاد”.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن “الحجج التي قدمتها أجهزة الأمن الفرنسية خلال جلسات الاستماع كانت ضعيفة وغير مقنعة”.

يذكر أن “أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، مقيم في فرنسا منذ عام 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. في عام 2022، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه ومنحه اللجوء السياسي”.

تبون يرد على الانتقادات: أرقامنا الاقتصادية تتحدث عن نفسها

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “بعض الدول تنتقد الجزائر، لكنها لا تملك الأرقام الاقتصادية التي حققتها البلاد في منطقة حوض المتوسط”.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد أمام المتعاملين الاقتصاديين، قال تبون: “هناك من لا يرى الجزائر إلا بالسواد، ولكن هؤلاء لا يوجد لدينا علاج لهم لرفع الغشاء عن أعينهم.”

وأضاف: “لو كانت هناك أي ثغرة في أرقامنا، لما تأخر النقد من المؤسسات المالية الدولية والقارية.”

وختم الرئيس تبون بالقول: “لقد تمكنا من توفير مليار و200 مليون دولار هذا العام، وحققنا اكتفاءً من القمح الصلب بنسبة 81%. كما أن لدينا شبابًا نوابغ، ولكن للأسف يتم استقطابهم أو بالأحرى سرقتهم، مما يحرم الجزائر من الاستفادة منهم.”

وكان البنك الدولي قد أشاد في تقريره الصادر في نهاية العام الماضي بالأداء الاقتصادي للجزائر، حيث أفاد بأن الجزائر حققت نموًا بلغ 3.9%.