قراصنة أتراك يهاجمون مسؤولين إسرائيليين وينشرون أرقام هواتف نتنياهو و11 وزيراً

تصاعدت التوترات السيبرانية بين إسرائيل وتركيا بعد أن شنت مجموعة من القراصنة الأتراك هجوماً مباشراً على وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أسفر عن اختراق هاتفه المحمول ونشر لقطة شاشة لمكالمة فيديو قصيرة تضمن شتائم وتهديدات، قبل أن يتمكن كاتس من قطع الاتصال.

وفي تصعيد غير مسبوق، نشرت نفس المجموعة على منصة “إكس” أرقام هواتف 11 وزيراً إسرائيلياً آخر، بالإضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وتشمل القائمة، حسب الصحيفة، أرقام وزراء بارزين مثل وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (مع الإشارة إلى أن الرقم قد لا يكون محدثاً)، ووزراء آخرين بينهم ياريف ليفين، إيلي كوهين، دودي أمسالم، يوآف كيش، ميري ريغيف، ميكي زوهار، آفي ديختر، ونير بركات.

ويشير مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى أن محاولات الهجوم على هواتف المسؤولين الأمنيين قد ازدادت منذ المواجهات الأخيرة مع إيران، لكنهم يؤكدون أن أي محاولة لم تُسفر عن تسريب معلومات حساسة حتى الآن.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وتركيا، خاصة بعد أن نشر كاتس سابقاً منشوراً حاداً باللغة التركية هاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمه بتحويل تركيا إلى “ديكتاتورية ودعم حماس”.

وفي المقابل، اعتبر أردوغان في يوليو الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و”شبكته الإجرامية” تجاوزوا الزعيم النازي أدولف هتلر في الوحشية.

الجدير بالذكر أن الهجوم على كاتس لم يقتصر على الاختراق الرقمي، بل شمل غرقه بآلاف الرسائل البذيئة والتهديدات عبر الهاتف، ما يعكس حجم الهجمات السيبرانية الممنهجة ضد مسؤولين إسرائيليين في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الحوادث المماثلة، التي تستهدف مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين على خلفية النزاعات الإقليمية والتوترات الدولية المتصاعدة.