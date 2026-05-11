قراصنة صوماليون يحتجزون «طاقم ناقلة نفط» ويطلبون فدية بملايين الدولارات

تشهد أسر مصرية حالة من القلق البالغ بعد اختطاف ثمانية من أبنائها، وهم أفراد طاقم ناقلة النفط M/T Eureka، على يد قراصنة صوماليين قبالة السواحل الصومالية، في حادثة بحرية جديدة تعيد تسليط الضوء على مخاطر القرصنة في المنطقة.

وبحسب ما نقلته القاهرة 24، انطلقت الناقلة من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى أحد الموانئ في اليمن، قبل أن يتعرض مسارها للاعتراض في الثاني من مايو الجاري، حيث أقدم قراصنة صوماليون على اقتيادها تحت تهديد السلاح إلى المياه الإقليمية الصومالية، ليتبين لاحقًا أن كامل الطاقم يحمل الجنسية المصرية.

وطالب الخاطفون بفدية مالية بلغت 3.5 مليون دولار مقابل الإفراج عن البحارة، مهددين بإنهاء حياتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وفق ما أكده ذوو أحد المختطفين.

وأفاد أحد أقارب المهندس محمد راضي عبد المنعم، وهو أحد أفراد الطاقم المختطف، بأن التواصل مع الشركة المالكة للسفينة جرى في بداية الأزمة، حيث تلقى الطاقم رسالة في السادس من مايو، إلا أن آخر تحديثات وصلت من الموقع تشير إلى توقف المفاوضات وانقطاع التواصل بين الشركة والخاطفين، ما يضاعف المخاوف بشأن مصير الطاقم.

في المقابل، وجهت أسر المختطفين انتقادات للشركة المالكة، متهمة إياها بعدم اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع الأزمة، ومحمّلة إياها مسؤولية سلامة البحارة الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وتواصل الأسر مناشداتها للسلطات المصرية والجهات الدولية المعنية بالتدخل العاجل، بالتنسيق مع القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة، للضغط باتجاه إنهاء الأزمة وضمان عودة المختطفين سالمين.

وتضم قائمة البحارة المصريين المختطفين كلًا من: المهندس الثالث محمد راضي عبد المنعم المحسب، الضابط مؤمن أكرم مختار أمين، كبير المهندسين محمود جلال عبد الله الميكاوي، البحار سامح عبد العظيم الدسوقي السيد، الميكانيكي أسلم عادل عبد المنصف سليم، مهندس الكهرباء محمد أحمد عبد الله، اللحام أحمد محمود سعد إسماعيل درويش، والطباخ أدهم سالم شعبان جابر.