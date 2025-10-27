قراصنة يعلنون الاستيلاء على منظومة «الشعاع الحديدي» الإسرائيلية.. إعلان حالة الطوارئ!

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم “جبهة الإسناد السيبراني” عن نجاحها في الاستيلاء على معلومات سرية تتعلق بمنظومة الدفاع الليزرية الإسرائيلية المتطورة المعروفة باسم “الشعاع الحديدي”، إلى جانب عدد من الأسلحة والتقنيات العسكرية الإسرائيلية الأخرى، في اختراق وصفه خبراء بأنه من أبرز الاختراقات السيبرانية الاستراتيجية ضد إسرائيل.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو على قناتها في تلغرام يظهر تفاصيل الاختراق ويستعرض صورًا ووثائق قالت إنها مسروقة من شركة “مايا” العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المعلومات تضم بيانات فنية دقيقة حول “الشعاع الحديدي” وأنظمة الدفاع المتقدمة، بما في ذلك طائرة التجسس المسيرة “سكاي لارك”، ونظام الدفاع الجوي “سبايدر”، وصاروخ كروز الشبح “آيس بريكر”.

كما أظهر الفيديو عقودًا مشتركة بين الجيش الإسرائيلي ودول مثل أستراليا وبعض الدول الأوروبية، ما يشير إلى أن المعلومات المخترقة قد تحمل تداعيات دولية محتملة، خصوصًا في مجالات التعاون العسكري والتقني.

وأكد خبراء أن التسريبات التي نشرتها “جبهة الإسناد السيبراني” قد تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن منظومات الدفاع الإسرائيلية، وتسلط الضوء على الثغرات السيبرانية التي يمكن أن تستغلها مجموعات معادية، محذرين من أن هذه الاختراقات قد تؤثر على قدرة إسرائيل على الحفاظ على تفوقها العسكري والتكنولوجي في المنطقة.

ويأتي هذا الاختراق في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الإقليمية، وسط ترقب دولي لكيفية تعامل الجيش الإسرائيلي مع آثار هذا الاختراق على أمنه القومي ومنظوماته الدفاعية الحساسة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إنهاء حالة الطوارئ في الجنوب لأول مرة منذ عامين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة قررت عدم تمديد حالة الطوارئ في جنوبي إسرائيل، بدءًا من يوم غد، لأول مرة منذ السابع من أكتوبر 2023، في خطوة وصفها بأنها تعكس “الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد”.

وأشار كاتس في بيان إلى أن هذا التحسن تحقق بفضل “العمل الدؤوب والقوي الذي نفذه مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس على مدار العامين الماضيين”، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب المعلنة، وعلى رأسها إعادة جميع المدنيين المختطفين، ونزع سلاح حماس وقطاع غزة.

وشدد الوزير على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل العمل بقوة ومسؤولية للحفاظ على أمن المواطنين على طول الحدود، مع مراعاة التوازن بين الحذر العسكري والجهود السياسية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في الجنوب.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد الجنوب تحسنًا نسبيًا في الأوضاع الأمنية بعد سنوات من التوتر المستمر والاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.