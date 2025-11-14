قرعة الدوري الليبي الممتاز غدًا.. موسم ماراثوني بملامح مثيرة

تتجه الأنظار مساء غدٍ السبت إلى مقرّ الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعاصمة طرابلس، حيث تُجري لجنة المسابقات قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2026/2025 في تمام الساعة السابعة مساءً، في حدث كرويّ ينتظره عشّاق اللعبة ومتابعوها من مختلف المدن.

القرعة سيتم بثّها مباشرة عبر قناة ليبيا الرياضية، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على إتاحة تفاصيل هذا الحدث المهم لكل الجماهير، خصوصًا وأن الموسم المقبل يوصف بـ“الموسم الماراثوني”، بمشاركة 36 فريقًا دفعة واحدة، في واحدة من أكبر النسخ عددًا منذ تأسيس المسابقة.

مشاركة قياسية، وتحديات مضاعفة

الموسم الجديد يأتي بمشاركة واسعة من الأندية، موزّعة بين فرق تمتلك خبرة طويلة في الممتاز وأخرى صعدت حديثًا وتحلم بإثبات وجودها.

هذا العدد الكبير يعني أن لجنة المسابقات ستكون أمام تحدٍّ حقيقي في صياغة جدول متوازن، يراعي فترات الراحة والتنقلات، إضافة إلى الارتباطات الخارجية للأندية التي تمثل ليبيا في البطولات القارية.

وبحسب مصادر داخل الاتحاد، تعمل اللجنة منذ أسابيع على إعداد تصور يضمن سير المسابقة بانسيابية، مع مراعاة ظروف الملاعب، وتوقيت المباريات، والتوزيع الجغرافي للفرق، لضمان تنظيم احترافي يليق بحجم البطولة.

ترقّب جماهيري، وموسم مفتوح على كل الاحتمالات

الجماهير الليبية تترقب القرعة لمعرفة هوية المواجهات الأولى، خاصة بين الفرق الكبرى التي اعتادت إشعال المنافسة منذ الجولات الافتتاحية، فالأندية التقليدية مثل الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، الاتحاد، النصر، والاتحاد المصراتي تنتظر معرفة شكل الطريق في موسم يبدو طويلًا وشاقًا، فيما تمني الفرق الصاعدة النفس ببداية قوية تمنحها دفعة معنوية للبقاء ضمن الكبار.

كما تنتظر الأندية معرفة جدول مبارياتها لتنسيق استعداداتها النهائية، خصوصًا بشأن التحضيرات الفنية، فترة الإعداد، وتحديد الملاعب التي ستستقبل مباريات كل فريق.

اتحاد الكرة، ورهان تنظيم نسخة مختلفة

يضع الاتحاد الليبي لكرة القدم آمالاً كبيرة على نسخة هذا العام، باعتبارها محطة مهمة لإعادة الثقة في المنظومة الكروية بعد سنوات من الظروف الصعبة التي أثرت على انتظام المسابقة.

العمل على بث القرعة مباشرة، وإشراك كل الأندية في العملية التنظيمية، يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه الشفافية وتعزيز التواصل مع الجمهور.

قرعة الغد لن تكون مجرد حدث بروتوكولي؛ بل بداية لموسم مليء بالتحديات والتوقعات، موسم قد يحمل مفاجآت ويرسم ملامح جديدة للدوري الليبي الممتاز.

ومع مشاركة 36 فريقًا، واهتمام إعلامي وجماهيري واسع، يبدو أن الشغف الكروي في ليبيا على موعد مع نسخة استثنائية، عنوانها المنافسة حتى آخر نفس.