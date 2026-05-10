قرعة كأس آسيا 2027.. مجموعات مثيرة تضم منتخبات عربية قوية

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، التي سُحبت السبت في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، عن مجموعات تضم منتخبات عربية بالكامل في بعض التصنيفات، في خطوة تزيد من التنافس الإقليمي في البطولة.

وجرى قبل سحب القرعة توزيع المنتخبات الـ24 المتأهلة على ست مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، تتنافس فيما بينها دوريًا من مباراة واحدة. ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة في الخامس من فبراير 2027.

وكان 18 منتخبًا آسيويًا قد حجز مقاعده مباشرة في نهائيات كأس آسيا 2027، بعد المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية، وتشمل هذه المنتخبات: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.

بينما تأهل خمسة منتخبات أخرى عبر المرحلة الثالثة من التصفيات، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يُستكمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة بين اليمن ولبنان في الرابع من يونيو 2026 في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية، الكويت، عمان، فلسطين

المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، كوريا الشمالية، الأردن

المجموعة الثالثة: إيران، سوريا، قرغيزستان، الصين

المجموعة الرابعة: أستراليا، طاجيكستان، العراق، سنغافورة

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، الإمارات، فيتنام، اليمن/لبنان

المجموعة السادسة: اليابان، قطر، تايلاند، إندونيسيا

ومن المقرر أن تقام البطولة للمرة الأولى في السعودية، خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027، في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها الرياضية وتنظيم الأحداث القارية الكبرى.