قصة أسرة في أجدابيا.. كشف «تعاطي مخدرات» واعتداءات عنيفة

فتحت مديرية أمن أجدابيا، عبر مركز شرطة أجدابيا الشمالية، تحقيقا في واقعة إنسانية وأمنية داخل مدينة أجدابيا، بعد بلاغ تقدمت به سيدة مسنة وابنتها حول تعرض الأسرة لمعاناة متكررة داخل المنزل بسبب أحد أفرادها.

وبحسب ما ورد في بيان مديرية أمن أجدابيا، وصلت السيدة المسنة وابنتها إلى مركز الشرطة وهما في حالة نفسية متأثرة نتيجة ما تعرضت له الأسرة من توتر وأذى مستمر، حيث تقدمتا بشكوى ضد ابن وأخ داخل الأسرة، متهمتَين إياه بتعاطي مواد مخدرة داخل المنزل، والاعتداء بالضرب على أفراد أسرته بشكل متكرر، إضافة إلى إساءة المعاملة، وهي اعتداءات امتدت إلى الأطفال داخل الأسرة الذين تعرضوا للضرب.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، حيث جرى فتح محضر استدلال بالواقعة، كما تم نقل الضحايا إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي المركزي بأجدابيا من أجل إثبات الإصابات وتوثيقها طبيا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي إطار استكمال التحقيقات، شرعت وحدة التحريات في مركز الشرطة في تتبع المشتبه به، وبعد عمليات بحث وتحري مكثفة تمكنت من تحديد مكانه وضبطه وإحالته إلى مركز الشرطة.

وخلال إجراءات الاستدلال، جرى مواجهته بما ورد في أقوال المبلِّغات وما أسفرت عنه التحريات، ليقر بالأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تستكمل الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون.