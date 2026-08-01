قصف إسرائيلي عنيف.. الرئيس اللبناني: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة

شهد جنوب لبنان، خلال ساعات الليل وحتى فجر السبت، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا وعمليات نسفٍ وتفجيرٍ واسعةٍ استهدفت عددًا من البلدات، وسط استمرار التوتر على الحدود الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلامٍ لبنانيةٍ وعربيةٍ باستمرار القصف الإسرائيلي، إلى جانب مواصلة عمليات نسف وتفجير المنازل والأراضي، فيما أوضحت أن التفجيرات طالت بلدات طلوسة وحداثا وزوطر الشرقية وكونين الجنوبية، ضمن عملياتٍ عسكريةٍ استمرت طوال الليل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما الواقعة ضمن المنطقة الصفراء والمناطق المحاذية لها، تعيش حالةً من التوتر، مشيرةً إلى أن التفجيرات التي نفذتها القوات الإسرائيلية بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح كانت قويةً، وسمعت أصداؤها في مناطقٍ واسعةٍ من الجنوب.

وأضافت الوكالة أن القصف والعمليات الميدانية شملت أيضًا مناطق المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد وحداثا وحاريص والطيري، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة، بالتزامن مع تسيير دورياتٍ عسكريةٍ على جانبي الطرق في منطقة صف الهوا وصولًا إلى بنت جبيل جنوب لبنان.

وفي خضم هذا التصعيد، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمةٍ ألقاها بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارًا كاملًا للجيش اللبناني على امتداد الحدود الجنوبية، إضافةً إلى بسط سلطة الدولة بصورةٍ حصريةٍ على كامل الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن لا شرعية لأي سلاحٍ خارج إطار الدولة.

وقال عون: “الجيش وحده يمتلك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة”، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تمثل الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

وأضاف أن الدولة تعمل بخطواتٍ ثابتةٍ لترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الجيش، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والعيش المشترك وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحابٍ إسرائيليٍ من الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن استكمال انتشار الوحدات العسكرية في الجنوب وبسط سلطة الدولة يمثلان خطوةً أساسيةً لعودةٍ آمنةٍ لسكان القرى والبلدات الحدودية، كما يؤكدان قدرة لبنان على حماية سيادته وضبط أمن حدوده.

ودعا عون المواطنين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول الجيش، محذرًا من أن أي تشكيكٍ بالمؤسسة العسكرية ينعكس سلبًا على استقرار الدولة.

وجدد ثقته بقيادة الجيش، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، وتأمين الدعم والتجهيز والتدريب اللازمين للمؤسسة العسكرية بالتعاون مع الدول الصديقة.

في السياق، اتهم حزب الله اللبناني السلطة اللبنانية بـ”التقاعس والصمت” تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان، محملًا إياها المسؤولية عن عدم اتخاذ إجراءات لمنع ما وصفه بالاعتداءات المستمرة على القرى والبلدات الحدودية.

وقال حزب الله، في بيان صدر الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تدمير واسعة في مناطق الجنوب، تشمل تفجير المنازل، وإحراق الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، معتبرًا أن هذه العمليات تهدف إلى إزالة مقومات الحياة ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم.

وأضاف الحزب أن “المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطة اللبنانية الغائبة والمتواطئة”، بحسب تعبيره، منتقدًا ما وصفه بعدم تحرك الحكومة اللبنانية تجاه التطورات الميدانية، ومعتبرًا أن اتفاق الإطار منح إسرائيل غطاءً لمواصلة ممارساتها، على حد قوله.

ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية، والاستماع إلى مطالب سكان الجنوب، مشيرًا إلى أنه في حال عدم قدرتها على حمايتهم، فعليها عدم منعهم من ممارسة ما وصفه بحقهم في الدفاع عن أرضهم.

ويأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل، في يونيو 2026، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.

وفي تطورٍ أمنيٍ وقضائيٍ منفصل، نفذت السلطات الأمنية اللبنانية قرارًا بتحويل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى موقوفٍ أثناء وجوده في مستشفى “بحنس” بمنطقة جبل لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية نفذت بلاغ البحث والتحري الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحق سلامة داخل المستشفى، بعد تلقي النيابة العامة معلوماتٍ تفيد بوجوده في المكان.

وبناءً على تلك المعلومات، كلف القاضي أحمد رامي الحاج دوريتين من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائية المركزية بالتوجه إلى المستشفى للتحقق من صحة المعطيات.

وبعد التأكد من وجود سلامة داخل المستشفى، أصدر القاضي الحاج توجيهاته بتنفيذ بلاغ البحث والتحري وتحويله إلى موقوفٍ، مع تعزيز الإجراءات الأمنية في الجناح الذي يقيم فيه، ومراقبة حركة الدخول والخروج والزوار.