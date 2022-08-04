قصف بالصواريخ.. تحركات للجيش الصيني بالقرب من تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الخميس، إطلاق الصين صاروخين باتجاه جزر ماتسو التايوانية.

وذكرت الوزارة في بيان بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، أن الصاروخين أطلقا حوالي الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، مدينة إطلاق الصواريخ، مؤكدة أنّ ذلك يزعزع أمن المنطقة.

وبدأ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية، الخميس باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز المحلية.

وذكرت الصحيفة المحلية أنّ الجيش أجرى مناورات عسكرية باستخدام أسلحة متطورة بما في ذلك مقاتلات «J-20» وصواريخ «DF-17» التي تفوق سرعة الصوت.

ونقلت الصحيفة عن خبير عسكري قوله إن هذه التدريبات غير مسبوقة، حيث من المقرر أن تحلق الصواريخ فوق جزيرة تايوان للمرة الأولى، وأنّ قوات الجيش ستدخل منطقة تقع على بعد 12 ميلا بحريا من الجزيرة.

والثلاثاء، أعلن الجيش الصيني أنه سيجري مناورات عسكرية وتدريبات على الذخيرة الحية لمدة 4 أيام في 6 مناطق محيطة بتايوان بدءا من اليوم الخميس، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.