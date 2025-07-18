قصف مدفعي عنيف في السودان.. 8 قتلى ومدنيون في قبضة المأساة!

أسفر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم “أبو شوك” للنازحين في ولاية شمال دارفور، غرب السودان، عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، في هجوم جديد يعمّق المأساة الإنسانية في الإقليم المضطرب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن غرفة طوارئ معسكر أبو شوك أن القصف وقع مساء الخميس، باستخدام قذائف ثقيلة استهدفت المخيم الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين قرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصَرة.

ولا تزال الفاشر آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في إقليم دارفور، بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق الإقليم، في إطار الحرب المستمرة ضد الجيش منذ أبريل 2023.

ويأتي الهجوم على أبو شوك بعد أيام من مجازر ارتُكبت في شمال كردفان، حيث نفّذت قوات الدعم السريع هجمات دموية على عدد من القرى، ما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

من جهته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من أن النزوح القسري المتزايد في شمال دارفور يهدد بانتشار واسع للكوليرا، مع تسجيل حالات تفشٍّ متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن النقص الحاد في التمويل يعيق جهود الإغاثة ويترك الفئات الأكثر ضعفاً بلا حماية، محذّرة من أن موسم الأمطار الحالي قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الأمراض المعدية في المخيمات والمناطق المنكوبة.

ووفقًا لتقارير أممية، فإن النزاع في السودان، الذي دخل عامه الثالث، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم اليوم.

ولا تزال الجهود الدولية لوقف الحرب في السودان تراوح مكانها، في ظل تعقيدات سياسية وعسكرية متفاقمة، وتدهور متواصل في الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في مناطق غرب السودان ودارفور.