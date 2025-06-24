قطر تستدعي السفير الإيراني وتدين «انتهاك السيادة» بعد هجوم على قاعدة العديد

استدعت دولة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الدوحة، علي صالح آبادي، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس، مستهدفًا قاعدة العديد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية على الأراضي القطرية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جدّد الجانب القطري إدانته الشديدة للهجوم، واعتبره “انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي”، مؤكّدًا رفضه لأي عمل عسكري ينتهك أراضيه أو يعرّض أمنه واستقراره للخطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، عبّر خلال اللقاء مع السفير الإيراني عن “استغراب واستياء بلاده من هذا التصعيد”، مشددًا على أن “ما حدث يتنافى تمامًا مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط الدوحة بطهران”.

ولفت الوزير القطري إلى أن بلاده لطالما دعت إلى الحوار مع إيران، ولعبت دورًا دبلوماسيًا فاعلًا في تهدئة الأزمات الإقليمية، وهو ما يجعل هذا الهجوم “سابقة خطيرة تمس بجوهر الثقة المتبادلة”.

ودعا المريخي إيران إلى “العودة الفورية إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل الخلافات”، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يقوّض الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت، يوم أمس، احتفاظها بـ”حق الرد” على الهجوم، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا دبلوماسيًا نادرًا في العلاقة بين البلدين.

يُشار إلى أن قاعدة العديد الجوية تُعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتستضيف قوات أمريكية وبريطانية، وتلعب دورًا محوريًا في العمليات الجوية بالمنطقة.

إيران تؤكد أن هجومها الصاروخي على قاعدة العديد في قطر عمل دفاعي وتنفي استهداف الدوحة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على القاعدة العسكرية الأمريكية “العديد” في قطر، يأتي في إطار حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على العدوان الأمريكي الذي استهدف سيادة إيران في 22 يونيو 2025.

وأشار بقائي إلى أن هذا العمل الدفاعي لا علاقة له بقطر التي وصفها بالجار الصديق، مشدداً على علاقات طهران الممتازة والعميقة مع الدوحة، ومؤكداً التزام إيران بسياسة حسن الجوار مع قطر وجميع دول الجوار في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن إيران مصممة على منع العدوان الأمريكي والإسرائيلي من إحداث شرخ في علاقاتها مع الدول الشقيقة في المنطقة، مشيراً إلى أن السياسات الخبيثة للولايات المتحدة وإسرائيل لن تؤثر على العلاقات الإيرانية الإقليمية.

وكان أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي للسفير الإيراني أن هذا الانتهاك يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مشدداً على أهمية العودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لتجنب التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.