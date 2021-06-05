قطر: لن نُطبّع ما لم يتم حل النزاع مع الفلسطينيين

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه من غير المرجح أن تُطبع الدوحة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي “ما لم يتم حل النزاع مع الفلسطينيين”.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن “السبب الرئيسي لعدم وجود علاقات بين قطر وإسرائيل هو احتلال الأراضي الفلسطينية… السبب لا يزال قائما، وليس هناك خطوة أو أي أمل نحو السلام حتى الآن، لم نر أي ضوء في نهاية النفق”.

وأشار الوزير القطري إلى أن إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي لن تحل المشاكل طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب علينا معالجة الصراع أولا، ثم نتخذ الخطوة لتحقيق السلام مع إسرائيل”.

وفي حديثه عن علاقة الدوحة مع الدول العربية، أكد أنه متفائل بتحسن العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الذين رفعوا حصارا دام 3 سنوات ونصف في يناير الماضي.