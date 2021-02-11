قطر: ماضون في دعم الأشقاء بليبيا

وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صرح في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن قطر ماضية في دعم الأشقاء بليبيا وتأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وشدد عبد الرحمن آل ثاني على أننا “مستمرون بدعم الأشقاء في ليبيا حتى انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات”.

وشكر وزير الخارجية القطري تركيا على دعمها المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا.

ووفق ما ذكرت قناة “TRT” التركية، أكد وزير الخارجية القطري أن أنقرة والدوحة تشجعان أمريكا وإيران على حل أزمة الاتفاق النووي.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة، إننا نتمنى أن نصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ومميزة.

وفي سياق متصل ، كان تشاوويش أوغلو التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أنه جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية و الدولية”.

وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة لجولة الوزير التركي الخليجية والتي شملت الكويت وسلطنة عمان.

مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي ونظيره القطري https://t.co/pj0g0pXYIj — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2021