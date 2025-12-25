قطر والإمارات تعزّي ليبيا بوفاة رئيس الأركان «محمد الحداد» ومرافقيه

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تعزيةً من رئيس دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن مواساته لليبيا في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، ومرافقيه، إثر تحطم طائرتهم، مؤكّدًا تضامنه مع الشعب الليبي في هذا المصاب، وداعيًا بالرحمة للضحايا وبالصبر لذويهم.

وتلقّى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تعزيةً ومواساةً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، عبّر فيها عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، والوفد المرافق له، عقب حادث تحطم طائرتهم قرب العاصمة التركية أنقرة، مشيرًا إلى وقوف دولة الإمارات إلى جانب ليبيا في هذه اللحظة المؤلمة.

وتلقّى محمد المنفي، برقيتي تعزيةٍ إضافيتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم، ومن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منصور بن زايد آل نهيان، تضمّنتا تعبيرًا عن الحزن العميق والتعاطف الصادق مع ليبيا قيادةً وشعبًا، والدعاء بأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.