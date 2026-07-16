قفزة إنتاجية في شركة «أكاكوس».. أعلى معدل يومي للنفط منذ عام 2014

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية تسجيل أعلى معدل إنتاج يومي للنفط الخام منذ عام 2014، بعدما بلغ الإنتاج 332,056 برميلًا يوميًا خلال شهر يوليو 2026، في أعلى مستوى تحققه الشركة خلال الاثني عشر عامًا الماضية.

وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود كوادرها الوطنية، والتعاون المستمر بين مختلف فرق العمل، بما أسهم في الوصول إلى هذا المستوى القياسي من الإنتاج.

وأكدت أكاكوس أن ارتفاع الإنتاج جاء نتيجة مواصلة تنفيذ برامج الحفر وربط الآبار، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وهو ما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، وتعزيز موثوقية العمليات، وتحقيق مستهدفات الشركة.

وأضافت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بمواصلة تطوير عملياتها ورفع مستوى أدائها التشغيلي، اعتمادًا على كفاءة الكوادر الوطنية، وتكامل جهود الإدارات والفرق التشغيلية والمساندة.

ووجهت إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية الشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الحقول والمواقع التشغيلية والإدارات المساندة، إشادةً بجهودهم وإسهامهم المباشر في تحقيق هذا الإنجاز.

ويأتي هذا الأداء في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع النفط الليبي عبر رفع معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية في الحقول النفطية.