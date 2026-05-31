قفزة تاريخية بإيرادات النفط الليبي.. أعلى عائدات في 10 سنوات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق أعلى إيراداتٍ شهريةٍ خلال السنوات العشر الماضية، بعدما بلغت عائدات مبيعات النفط الخام والأتاوات خلال شهر مايو نحو 4 مليارات دولارٍ، في مؤشرٍ يعكس استمرار أداء القطاع النفطي بوصفه المصدر الرئيسي للدخل القومي في ليبيا.

وجاء ذلك خلال احتفاليةٍ أقيمت بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث هنأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع، مشيداً بجهودهم ودورهم في دعم الإنتاج وتحقيق نتائج إيجابيةٍ رغم الظروف الاستثنائية التي يواجهها القطاع.

وأوضح سليمان أن هذا الإنجاز يعود إلى الكفاءات الوطنية الفنية المؤهلة التي واصلت العمل بكفاءةٍ عاليةٍ، وأسهمت في تعزيز الإنتاج وتحقيق مستوياتٍ متقدمةٍ من الإيرادات خلال الفترة الماضية.

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى استمرار تنفيذ خطةٍ مرحليةٍ منظمةٍ لتحديث آليات العمل داخل المؤسسة، بإشرافٍ ومتابعةٍ مباشرةٍ من مجلس الإدارة، مبيناً أن إصدار دليل الصلاحيات والتفويضات أسهم في منح الإدارات الوسطى صلاحياتٍ أوسع، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي ما يتعلق بملف الوقود، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن إمدادات الوقود متواصلةٌ ومخزوناتها متوافرةٌ بكمياتٍ كافيةٍ، نافياً وجود أي نقصٍ في الإمدادات.

وأضاف أن عدد ناقلات البنزين المتعاقد على توريدها خلال شهر مايو بلغ 17 ناقلةً، وهو أعلى معدل توريدٍ تسجله المؤسسة الوطنية للنفط منذ تأسيسها.

كما كشف أن إجمالي الإنفاق على المحروقات خلال مايو تجاوز مليار دولارٍ، موضحاً أن التحدي القائم حالياً لا يرتبط بتوافر الوقود أو استمرارية الإمدادات، وإنما بآليات توزيع المحروقات وضرورة إحكام الرقابة عليها للحد من تسربها بطرقٍ غير قانونيةٍ.