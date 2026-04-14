قفزة نحو «التحول الرقمي».. إطلاق منصات تعليمية حديثة

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، مركز البيانات التابع لمركز المعلومات والتوثيق خلال زيارة رسمية اطّلع فيها على جاهزية البنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية.

وأعلن الوزير خلال الزيارة إطلاق المواقع الإلكترونية الجديدة لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، بعد استكمال تطويرها بإشراف مركز المعلومات والتوثيق، بما يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

كما استعرض المركز مجموعة من الأنظمة والمشاريع الرقمية، من بينها نظام إدارة بيانات التعليم، ونظام “تيسير”، ومنظومة “كوادر” لإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ مثل الربط الشبكي والنظم الجغرافية، ومشاريع مستقبلية تشمل ذكاء الأعمال والفصول الذكية والتعليم عن بُعد.

وأكد الوزير أن مركز البيانات يمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتطوير العملية التعليمية، مشيدًا بجهود العاملين فيه، فيما أكد مدير عام المركز استمرار تنفيذ خطط التحول الرقمي ضمن خطة الـ100 يوم لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.