قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أجرى الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مباحثات اليوم الثلاثاء، في باريس، وعبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعيا لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين “مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنب توسع النزاع”، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الثلاثاية، إن بلاده تعتزم تقديم 500 مليون دولار للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عمليات إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعمل مع الملك الأردني والرئيس المصري على اقتراح ملموس للتهدئة ولمسار محتمل للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وخلال مؤتمر صحفي في باريس أمس الاثنين، قال ماكرون أيضا إن المحادثات التي سيجريها مع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستتناول أيضا الطرق المحتملة لتنظيم مشاورات بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيتطرق إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمبنى يضم وسائل إعلام في غزة عندما يتحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وناقش ماكرون أمس الاثنين، مع نظيره المصري المتواجد في باريس، المسألة وأعلن نيتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس الفرنسي ونظيره المصري ناقشا أزمة غزة واتفقا على مواصلة الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة وتجنب انتشار الصراع.