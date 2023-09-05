قمة خليجية يابانية مرتقبة في الرياض لتعزيز علاقات التعاون

أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع خليجي ياباني الخميس بالعاصمة السعودية الرياض بهدف “بناء علاقات قوية ووثيقة خدمة للمصالح المشتركة للجانبين”.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقعه تزامنا مع جولة عربية يؤديها وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، بدأها يوم الأحد من الأردن، وتشمل مصر والسعودية.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس محمد البديوي قوله، إنه “من المزمع عقد مجلس وزاري مشترك بين مجلس التعاون واليابان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض”.

ويترأس المجلس المشترك وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر بن حمد البوسعيدي، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والوزير الياباني يوشيماسا هاياشي، بحسب البيان.

وأكد البديوي على “متانة العلاقات الخليجية-اليابانية، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار الإستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة”.

وأوضح أمين عام المجلس أن العلاقات مع اليابان “تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات، وانطلاقاً من مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي الموقعة بين الطرفين في يناير 2012.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون: انعقاد المجلس الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإمبراطورية اليابان والدورة الـ157 لمجلس التعاون يوم الخميس القادم الموافق 7 سبتمبر



https://t.co/COlSYALp3b#مجلس_التعاون pic.twitter.com/Oq3GPHON9g — مجلس التعاون (@GCCSG) September 5, 2023