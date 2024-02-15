قمة مصرية برازيلية تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم، الرئيس البرازيلي “لولا دا سيلڤا” الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وعقب جلسة مباحاثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا أجملا فيه ما تم التوافق عليه خلال المحادثات.

وأكد السيسي، أنه اتفق مع الرئيس البرازيلي على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات بأكبر حجم ممكن، والحفاظ على أرواح المدنيين.

ودعا السيسي لتطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية.

بدوه دعا الرئيس البرازيلي، إلى إلغاء ما يعرف بـ”حق الفيتو”، في مجلس الأمن الدولي، مبررًا ذلك بأنه ساهم في استمرار الحروب، وآخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال لولا دا سيلفا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي في غزة؛ لأنها تقتل النساء والأطفال، وهو أمر لم يسبق لنا أن شاهدناه في أي لحظة بالعالم.

ولفت داسيلفا إلى أن البرازيل أجلت ألفي مواطن برازيلي من غزة من خلال الجهود الضخمة التي قامت بها مصر، معبرا عن شكره للدولة المصرية في هذا الصدد.

وقال الرئيس البرازيلي، إن العلاقات التجارية بين البرازيل ومصر مؤهلة للتطور بشكل غير مسبوق، وسيكون هناك اتفاقية لتسهيل الاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أن “هناك اتفاقية في المجال الجوي بين البلدين، إضافة لأخرى في الزراعة والعلوم والثقافة”، وانضمام مصر إلى تجمع “بريكس” سيكون فائدة للجميع.

وعبر داسيلفا عن دعم البرازيل للمبادرة المصرية لإقامة منطقة حرة خالية من السلاح.