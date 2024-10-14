قناة السويس.. تراجع الإيرادات وأعداد السفن جراء الأوضاع الأمنية

كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع عن التداعيات السلبية للأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة، مؤكدا تراجع الإمدادات وأعداد السفن المارة خلال العام الحالي.

وخلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية “مرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في البحر الأحمر” ضمن فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، أكد أن القناة تعمل بكفاءة على مدار الساعة وتستقبل مختلف أنواع وحمولات السفن رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح ربيع أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر هي “أزمة استثنائية” لم تشهدها المنطقة من قبل لها أثر وتداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة وتدفق البضائع.

ولفت إلى ما سجلته إحصائيات الملاحة بالقناة من تراجع حيث انخفضت أعداد السفن المارة من 25887 خلال العام المالي 2022 / 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023/ 2024 كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023/ 2024 .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات منذ 19 نوفمبر الماضي رصدت اتخاذ أكثر من 6600 سفينة طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة توترات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وشدد ربيع على أن قناة السويس عكفت منذ بداية الأزمة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تقليل تأثيرات الأزمة والحفاظ على التدفق الآمن واليسير لحركة الملاحة بالقناة من خلال فتح خطوط اتصال مباشرة مع جميع الخطوط الملاحية واتحادات ومشغلي السفن، وعقد لقاءات دورية مع المنظمة البحرية الدولية وغرفة الملاحة الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية لخدمة عملائها في الظروف الاعتيادية والاستثنائية منها خدمات صيانة وإصلاح السفن ومكافحة التلوث، فضلا عن خدمات التزود بالوقود وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية باستخدام لنشات الهيئة، جنبا إلى جنب بالدخول في شراكات لتنفيذ استثمارات جديدة تحقق عوائد اقتصادية مثل مشروعات تنمية الموانئ وإنشاء أرصفة حاويات بالتعاون مع وزارة النقل.