قنونو: قواتنا تتعامل وبدقة مع أهداف مباشرة لعناصر حفتر

قنونو: قواتنا لقّنت وستلقن مجرمي حفتر ومن يدعمهم دروساً في الميدان. [أرشيفي/إنترنت]

أفاد الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بتعامل قوات بركان الغضب، اليوم الاثنين، وبدقة مع أهداف مباشرة لعناصر حفتر المسنودة بالمرتزقة في مناطق تمركزها جنوب العاصمة طرابلس.

وأضح عقيد قنونو في إيجاز صحفي، أن عملية اليوم تأتي رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس.

وأضاف: “قواتنا ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم و بقوة مع الميليشيات الغادرة واستهداف مصادر النيران”.

وتابع: “قواتنا لقّنت وستلقن مجرمي حفتر ومن يدعمهم دروساً في الميدان، وليس كما تفعل الميليشيات متعددة الجنسيات باستهدافها للمدنيين ومنازلهم وللمطارات والمدارس والمستشفيات”.

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