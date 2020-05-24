قنونو: قواتنا تُطارد الميليشيات الانقلابية والمرتزقة في آخر معاقلها

أفاد الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن قوات بركان الغضب سجلت خلال شهر رمضان المبارك انتصارا تلو الاآخر، وألحقت بقوى البغي والعدوان الهزيمة وراء الهزيمة، بعد شهور من الصمود الأسطوري تحت صواريخ وقذائف المرتزقة والطائرات الأجنبية، ليُكلل صبرهم ورباطهم بفتح من الله مُبين، حسب تعبيره.

وقال عقيد قنونو في إيجاز صحفي: “اليوم أصبحت قواتنا تطارد الميليشيات الانقلابية والمرتزقة في آخر معاقلها بمحيط طرابلس، والمدن الغربية، وتعمل على إعادة الحياة لأحياء جنوب العاصمة من أجل إعادة مهجريها الذين شردهم الهجوم الغادر منذ عام وأزيد”.

وحيا عقيد قنونو جهود أبطال الهندسة العسكرية التي باشرت منذ أمس في تمشيط المناطق المحررة لضمان عودة آمنة للنازحين.

وتابع يقول: “لازلنا نرصد تحركات العدو في الخطوط الخلفية لمحاولة التحشيد وإنقاذ الموقف الميداني المنهار.. ورجالنا على أهبة الاستعداد لسحقهم”.

وطمأن متحدث جيش الوفاق الأهالي في المدن التي وصفها بـ”المختطفة” بأنهم لن يفرطوا في شبر من أرض ليبيا الطاهرة، ودعاهم بأن لا يسمحوا لأي قوة غازية بدخول أحيائهم، وفق قوله.

وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على عودة المهجرين منهم لمساكنهم معززين مكرمين.

كما دعا كل المواطنين إلى الالتزام بتعليمات حظر التجول لأجل أمنهم وسلامتهم.

واختتم الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق إيجازه بالقول: “نؤكد مجددا أننا لم نبدأ المعركة.. لكننا من سيحدد زمان ومكان نهايتها.. وإن يوم النصر الكبير لقريب”.