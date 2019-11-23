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قوات «البركان» تستهدف تمركزات «مرتزقة» روس بقصر بن غشير

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 نوفمبر 2019 - 18:44
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قوات بركان الغضب تُسيطر على كامل محور الخلاطات بعد تراجع مسلحي حفتر. [أرشيف/إعلام بركان الغضب]
أعلن آمر غرفة السيطرة بعملية بركان الغضب سالم بوراوي، عن استهداف قواتهم مواقع يتمركز بها مرتزقة روس وجنجاويد في منطقة قصر بن غشير.

وقال بوراوي في تصريح تلفزيوني إن المواقع المستهدفة تعتبر غرفا للعمليات العسكرية والإدارية بالقرب من مستشفى العافية بمنطقة قصر بن غشير، مؤكدا إصابتها بشكل دقيق ومباشر، وفق قوله.

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وأوضح أن الاستهداف تم بعد ورود معلومات دقيقة تُفيد بوجود اجتماع يضم قادة من المرتزقة الروس وقادة المحاور وبعض القادة الميدانين لقوات حفتر.

وأشار آمر غرفة السيطرة إلى سيطرة قوات بركان الغضب على كامل محور الخلاطات بعد إجبار مسلحي حفتر على التراجع.

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