قوات «بركان الغضب» تصد هجومًا لقوات حفتر في الكازيرما وتُحصّن مواقعها في أكثر من محور

تعاملت قوات بركان الغضب، الجمعة، بالمدفعية الثقيلة مع قوات حفتر المتمركزة بعد كوبري قصر بن غشير، وتمكنت من أستهداف أكثر من موقع بشكل دقيق ومُباشر.

وأفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، باشتباك قواتهم مع قوات حفتر في محور الكازيرما وتكبيدهم خسائر في الآليات والأرواح.

يأتي ذلك في حين قامت قوات بركان الغضب مساء الخميس، بتأمين محيط معسكر اليرموك وتحصين مواقع وتمركزات قواتهم وتعزيز محور الخلاطات بقوات إضافية.

وفي محور الأحياء البرية لازالت قوات بركان الغضب تبسط سيطرتها الكاملة على جميع تمركزاتها بالمحور.

من جهته أكد آمر غرفة عمليات عين زارة بقوات بركان الغضب “فيصل الدراهمي” صد قواتهم هجوما لقوات حفتر على محور الكازيرما، قرب مطار طرابلس العالمي.

وأشار إلى أن باقي المحاور جنوب العاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذرا يتخلله تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين.