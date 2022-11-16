قوات جديدة للسودان على الحدود مع ليبيا ومصر

أعلنت وكالة الأنباء السودانية عن نشر قوات الدعم السريع متحرك درع الصحراء في السودان في مواقع عسكرية جديدة بمنطقة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر للتأمين.

وأوضحت الوكالة نقلا عن قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية العقيد عثمان عبد المجيد أن انتشار متحرك درع الصحراء في منطقة المثلث الحدودي يأتي في إطار مهام قوات الدعم السريع بالقاعدة للتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والقضاء على النهب المسلح، إضافة إلى توفير الحماية الكاملة لأنشطة المواطنين.

وأكد عبدالمجيد أن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات أهل المنطقة الذين طالبوا بإرسال قوة لتأمين المثلث الحدودي من الأنشطة الإجرامية على حد تعبيره.